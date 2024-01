Антисанкционную программу льготных займов для МСП Калининградской области сделают постоянной

Source: MIL-OSI Russian Language News

?еханизм выдачи дополнительной поддержки субъектам МСП в Калининградской области планируется сделать постоянными. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по вопросам социально-экономического развития Калининградской области под руководством Президента РФ Владимира Путина.



Субсидия в размере 5,5 млрд рублей была доведена Минэкономразвития России Калининградской области на инвестиционные проекты в конце 2022 года. Благодаря ей в 2023 году поддержаны более 80 инвестпроектов малого и среднего бизнеса, ими на текущем этапе уже создано 500 рабочих мест и ещё 1500 должны появиться до конца года.



«Все компании приступили к реализации проектов и 24 проекта уже запущены в работу, – сообщил Максим Решетников. – Учитывая, что эти средства носят возвратный характер, то есть бизнес будет постепенно их возвращать региону, мы договорились с Антоном Андреевичем Алихановым, что сделаем этот механизм поддержки постоянным. Будет оборачиваемый фонд, и за счет них регион потом будет дальше поддерживать МСП».



По итогам отбора более 80 инвестпроектов получили льготные займы в сумме до 300 млн рублей под 2% годовых на 7 лет с возможностью трехлетней отсрочки оплаты основного долга.



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил своевременный характер такой поддержки в условиях беспрецедентных санкций, с которыми столкнулась Калининградская область.



«Это пример особого отношения федеральных властей к нашему региону. В Калининградской области таким образом удалось реализовать одну из самых крупных программ льготного финансирования, стартовали более 80 новых инвестпроектов. Благодаря решению Президента и слаженной работе Минэкономразвития России эти средства были очень оперативно доведены до региона», – отметил Антон Алиханов.



В число заемщиков вошли инвестпроекты по производству электротехнического оборудования, пластиковых изделий, удобрений, бумажной упаковки, композитных окон, мебели, косметики, изделий из янтаря. Три компании-заемщика направили средства поддержки на покупку грузовых судов, чтобы усилить стратегически важную в условиях ограничений на сухопутные грузоперевозки морскую линию между Калининградской областью и «большой» Россией.



Общий бюджет программы составил 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей сформированы за счет средств федеральной субсидии, полученной через госпрограмму «Социально-экономическое развитие Калининградской области».



Программа реализована в поддержку президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.



Компания «Балтэнергосервис» получила 40 млн рублей. Их инвестор вложил в покупку оборудования для производства электрощитового оборудования на своей промплощадке в индустриальном парке «Храброво». Этот проект может почти полностью заместить импортные поставки аналогичного оборудования для региона.



«Основное предприятие мы построили на собственные средства. Чтобы расширить линейку производства, обратились за займом и полностью локализовали свое производство. Теперь нам будет проще и быстрее производить продукцию здесь, не ожидая поставок этих комплектующих с территории «большой» России», – прокомментировал генеральный директор компании «Балтэнергосервис» Алексей Павликов.

