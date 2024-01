80 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня мы отмечаем один из дней воинской славы России, историческую дату – 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Блокада города-героя началась 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. По информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе, погибло 632 тысячи человек. По другим данным эта цифра достигает 1 млн.

Советские войска неоднократно пытались освободить город, однако прорвать блокаду получилось лишь 18 января 1943. После прорыва положение города значительно улучшилось, но угроза городу оставалась.

В конце 1943 года была разработана операция по освобождению Ленинградской области. Наступление советских войск началось 14 января 1944 года силами Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов.

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц Великой Отечественной Войны. Мы должны помнить о событиях тех лет, подвиги нашего народа и боли, которую выжившие несут через года.

Сохранение исторической памяти, патриотизм, нетерпимость к идеологии фашизма и попыткам переписать прошлое – те основы, что позволят не посрамить память предков и предотвратить повторение тех страшных событий.

Помним. Чтим. Гордимся.

