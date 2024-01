День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Пискарёвское мемориальное кладбище

27 января 2024 г. исполняется 80 лет полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Почти 900 дней продолжались события, которые стали примером величайшего мужества и беспримерного героизма. Жители и защитники города проявили невероятную силу духа. Несмотря на голод, бомбёжки, потери и лишения они победили в схватке с врагом.

Студенты, сотрудники, преподаватели Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ) принимали участие в обороне города, в мероприятиях по сохранению его зданий и исторических памятников, в разработке планов восстановления разрушенного. Подвиг героев никогда не будет забыт.

Низкий поклон ветеранам, блокадникам и работникам тыла – всем, кто отстоял Ленинград и приблизил Великую Победу!

