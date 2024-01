«Чтобы помнить, надо знать»: 80 лет полного освобождения Ленинграда от блокады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Накануне 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Политехническом университете прошла памятная акция «Политех. Блокада. Ленинград». 26 января руководители, сотрудники и студенты СПбПУ почтили память жертв блокады Ленинграда у Памятника погибшим политехникам.

Сегодня важная дата не только для Ленинграда, но и для всей России. 27 января 1944 года в 20.00 залпами из 324 орудий был дан праздничный салют в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня хочется пожелать: живите долго , — такими словами открыл мероприятие руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов.

На митинге присутствовали свидетели того победного салюта, который был произведён в Ленинграде. Об этом рассказал директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов.

Участники митинга вспоминали тех, кто героически воевал на фронте, кто мужественно жил и боролся в осажденном городе. Триста студентов и преподавателей Политехнического института сражались в составе 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения. Политехники составили одну из рот Выборгского полка. В августе 41-го ополченцы не допустили создание второго кольца блокады на Олонецком направлении (Карелия). В вузе не прекращалась научная работа, направленная на решение задач военного времени.

Воспоминаниями поделились ветераны нашего университета, пережившие ужасы блокады.

Я не помню войны, но помню страшное слово “голод”. Мы пережили блокаду только благодаря стараниям мамы. Каждый раз, когда я стою у Памятника погибшим политехникам, вспоминаю слова мамы. Она говорила, что частица памятника принадлежит моему брату Сергею, который в 1942 году устроился работать в мастерские Политеха, а через год ушёл на фронт и погиб под Кенигсбергом , — сказала Зинаида Матвеевна Филина.

Ирина Васильевна Новожилова рассказала о вкладе в дело Победы военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Леонида Александровича Говорова. В 1916 году он стал студентом кораблестроительного отделения Петроградского политехнического института.

О работе по сохранению памяти рассказал заместитель директора Музея истории СПбПУ Артём Соловьёв.

На основе воспоминаний ветеранов, архивов вуза и музея была создана электронная Книга Памяти. В этом году, к 125-летию университета, выйдет в свет первый том печатной книги. В него вошли судьбы 175 политехников, ушедших со студенческой скамьи на оборону нашей Родины и родного Ленинграда , — сообщил Артём Соловьёв.

От лица молодого поколения выступил руководитель направления «Военно-историческая реконструкция» Военно-исторического клуба «Наш Политех» Михаил Коротков. Учащиеся Естественно-научного лицея Григорий Щеголяев и Василий Личко, а также студентка Института среднего профессионального образования Яна Коробейникова прочитали военные стихотворения. Митинг завершился возложением цветов к Памятнику погибшим политехникам.

