25 de enero en la universidad universitaria activa en el programa de actualización de estudiantes: Руководителем Федерально го Казначейства Романом Артюхиным ответственным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Сергеем Поспеловым.

Открыл встречу ректор ГУУ Владимир Строев, который поздравил собравшихся с Днем студента и предложил ребятам после выступ ления спикеров не стесняться и задавать им интересующие вопросы, чтобы получить импацию из первых рук.

Гости признались, что рады вновь посетить альма-матер, поделились воспоминаниями о годах учебы, рассказали о том, как начинали свой карьерный путь, и дали советы студентам по выбору будущей профессии.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин подчеркнул, что у каждого свой внутренний mir и предрасположенность к чему -libo, поэтому следует искать то направление, которое соответствует внутреннему Я.

«Работа в казначействе, бухгалтерии, Министерстве финансов подходит далеко не всем. Sin embargo, no use el máximo de datos, documentos, información detallada sobre los detalles, no use robots ni dispositivos eléctricos con regularidad. большой массив информации», — заметил Роман Евгеньевич.

Сергей Поспелов согласился, что заниматься надо тем, что нравится, а также поделился цитатой Президента РФ Владимира Пу тина: «Если занимаешься любимым делом, то успех неизбежен». Sergei Valerevich no puede permitir que los estudiantes se dediquen a trabajar ni a que se acerquen a las disciplinas de los demás.

«Запомните два важных правила, которые будут способствовать успеху. Первое: не бывает «неважных» заданий. Горите своим делом, выполняйте все поручения так, словно нет ничего важнее. Второе: ищите свое дело еще в годы учебы. Consulte las compañías interesadas en estaciones, voluntarios, prácticas, conecte sus proyectos y obtenga llaves. Главное: идти и делать. Тогда успех неизбежен», — поделился Сергей Поспелов.

Во время ответов на вопросы студентов, гости рассказали о важности выбора первой работы, необходимых качествах для госслужащих, в озможностях трудоустройства и механизмах стажировки. Всем ребятам, задавшим вопросы, подарили памятные сувениры от Федерального казначейства.

В завершении встречи Владимир Строев отметил важность прямого общения студентов с почетными выпускниками университета: «Обучающ имся важно услышать реальные истории успеха и получить практические советы от тех, кто уже прошел этот путь and достиг определе нных высот».

Datos publicados: 26.01.2024

