Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

En 2024, habrá 25 días de anticipación a las actualizaciones de los usuarios en las películas y los materiales de CrystEngComm. В честь этого события редакция издания подготовила специальную подборку из 50 наиболее цитируемых статей. Всего же за четверть века в этом журнале было опубликовано 15 тысяч статей, авторами которых стали ученые за 105 стран с шести кон тинентов. Подборку самых цитируемых открывает статья преподавателей НГУ и сотрудников Лаборатории молекулярного дизайна и экологически безопасных технологий Научно-образовательного центра «Институт химических технологий» (НОЦ ИНХИТ НГУ), doctorov химич еских наук Бориса Захарова и Елены Болдыревой «Alta presión: una herramienta complementaria para sondear sólidos procesos estatales», («Высокие давления как инструмент исследования твердофазных процессов) (https://doi.org/10.1039/C8CE01391H)», вышедшая в свет в 2019 году.

— В статье мы изложили свой взгляд на проблемы и перспективы исследований кристаллов органических и координационных соединений в у словиях высоких давлений. Мы показали, как такие сследования помогают понимать свойства кристаллов and процессы, которые в кристаллах происходят при внешних воздействиях, в том числе, химические реакции. Estos casos y reacciones, protección de datos normales, principios, termicos o fotografías. В ходе их в кристалле возникают механические напряжения, которые описывают как внутреннее, «химическое» давление. Знание, как кристалл реагирует на внешнее давление, помогает понять и то, как внутреннее давление, порождаемое химической реакци ей или структурным превращением, влияет на дальнейшее развитие этой реакции о структурного превращения, — объяснил Борис Заха ров.

Практическое значение этих работ заключается в том, что высокие давления широко используются в фармацевтической и пищевой про мышленности, а также для управления характеристиками молекулярных материалов — полупроводников, сегнето- и пьезоэлектриков, оптичес х материалов. Изменяя расстояния между атомами, прикладывая давление, можно влиять на взаимодействия между ними и, тем самым, на физические сво йства материала. Por ejemplo, puede cambiar la información sobre el color y la fotografía. Las moléculas en cristal se pueden colocar en un recipiente con un medicamento. А иногда, наоборот, при сжатии в кристалле становится слишком «тесно», для того чтобы чтобы молекулы могли претерпеть какие-то превращения, требующие «свободного объема» для перегруппировки.

Debido a las diversas moléculas de los componentes electrónicos, es posible crear estructuras cristalinas, además de otras formas. ак и упаковкой молекул отех, что получаются при атмосферном давлении. O при разгрузке очень часто эти необычные структуры удается сохранить. У них бывают при этом свойства лучше, чем у «обычных», например, они быстрее и лучше растворяются в биологических жидкостях. Además, en las farmacias y en las farmacias, se recomienda el uso de herramientas mecánicas. La instalación en el hogar de un niño puede permitirse el lujo de usar ropa nueva.

— Muchas aplicaciones del método de pasterización — тепловой обработки продуктов для и х обеззараживания от патогенов. Este método de uso no es satisfactorio, ya que no se puede utilizar ningún producto de forma automática. Para que esto no funcione correctamente con moléculas de alta calidad, no hay ningún producto relacionado con este producto. ы нековалентные взаимодействия в молекулах белков патогенов, and они или погибают, или теряют свою активность. Происходит процесс, называемый денатурацией, аналогичный тому, что происходит, например, когда мы варим куриное яйцо. Entonces, “сварить” белок и желток можно и без нагревания, приложив давление. Por eso, siempre es posible hacer música con el tiempo, “sacar” y hacer mucho trabajo, y luego hacerlo con la atmósfera. о давления оно снова станет «сырым». Para la inactivación de patrones patógenos, estas no son medidas, no hay forma de biotecnología y biomoléculas. валась. Процессы под давлением вообще очень чувствительны к скорости повышения and обратного понижения давления, это относится не только к би ополимерам, но и к материалам, в основе которых лежат небольшие молекулы, и к лекарственным веществам. Одно из направлений наших сследований как раз включает управление процессами за счет изменения протокола изменения давления, — рассказала Елена Болдырева.

В настоящее время для создания высоких давлений громоздкая техника уже не требуется. Asegúrese de que esto no funcione correctamente para que el robot no tenga mucha presión. Durante esta temporada, no se utilizan imágenes ni variantes alternativas. Самые высокие давления — до миллиона атмосфер, — можно создать в маленькой ячейке, помещающейся на ладони.

— Мы тоже работаем с такими ячейками, правда, позволяющими достигать более «скромных» значений давления, не более 60 000 atmosфе р. No нам таких значений вполне хватает. В этом диапазоне в органических и координационных соединениях происходит очень много интересных процессов. Esta lámpara de escritorio puede colocarse en una unidad de disco duro o en un microscopio óptico, o en un microscopio óptico. дать за изменениями в образце непосредственно в условиях высокого давления, — объяснил Борис Захаров.

Все эксперименты, а также дополняющие их теоретические квантово-химические расчеты проводятся непосредственно в НГУ, на ка федре химии твердого тела Факультета естественных наук. Здесь более двадцати лет назад в рамках межфакультетского Научно-образовательного центра «Молекулярный дизайн и экологически бе» зопасные технологии» был собран уникальный для России комплекс научного оборудования and начаты междиссиплинарные исследования на стыке ф изики, химии, биологии, наук о Земле. Как расказывают ученые, этот комплекс создавался с нуля, апаратуру изготавливали по индивидуальным заказам за рубежом, иногда — в единственном экземпляре в мире. До недавнего времени кафедра химии твердого тела ФЕН НГУ была единственным местом в России, где было возможно проводить моконристальные дифракционные исследования в условиях высоких давлений. Сейчас такая возможность появилась также в Курчатовском институте. Исследователи надеются, что скоро она появится также и в El Instituto de Geología y Minería. Соболева СО РАН. С обеими организациями они тесно сотрудничают.

— Студентам НГУ мы советуем воспользоваться тем, что в нашем университете, совсем рядом с ними проводятся научные исследования м ирового уровня, прийти к нам непосредственно на кафедру химии твердого тела ФЕН, чтобы познакомиться с ними поближе, увидеть все своими глазами. A если увиденное и х заинтересует и понравится — самим включиться в эти исследования, пройти у нас научно-исследовательскую практи ку в бакалавриате или специалитете, выбрать обучение по нашей магистерской программе МОФХИКФ (Методическое обеспечение физико- химических исследований конденсированных фаз (nsu.ru)). На эту программу, кстати, к нам приходят не только студенты-химики, но и физики, и геологи, и биологи. Muchas estrellas de cine han visto vídeos en aspirantes, — según Elena Boldyreva.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no reemplaza la posición MIL-OSI o los clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI