«Роснефть» отметит 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда в павильоне на ВДНХ

С 27 по 28 января в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдут Дни Ленинградской области. Часть экспозиции Компании будет посвящена подвигу жителей блокадного Ленинграда.

27 января в 80-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады в павильоне Компании состоится показ короткометражного фильма о жизни ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, лекция об исторических фактах и судьбах блокадников.

Посетителей павильона также познакомят с автомаршрутом «Дорога Жизни», который повторяет сухопутный путь из осажденного Ленинграда до западного берега Ладожского озера. Заканчивается маршрут в деревне Кобона, где находилась конечная точка водного или ледового пути блокадников.

В этот день на автозаправочных станциях «Роснефти» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в память о подвиге ленинградцев и воинов-освободителей города автомобилистам будут вручать ленты Ленинградской Победы в память о каждом жителе города, погибшем в годы войны. На цифровых экранах в торговом зале АЗС будет демонстрироваться видеоролик о вкладе работников нефтебазы «Ручьи» (входит в ООО «РН-Северо-Запад») в обеспечение города топливом в блокадные годы.

Ленинградская область – один из регионов присутствия Компании. Здесь работает крупная сеть АЗС «Роснефти». Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автотуризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на его популяризацию. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС, является одним из приоритетов Компании.

В павильоне в ходе Дней Ленинградской области также состоится показ документального фильма «Коневский монастырь – духовный форпост на севере России», посвященный проекту «Роснефти» по реконструкции монастыря. Старейшая православная обитель 14 века – Коневский Рождество-Богородичный монастырь – расположена на острове Коневец в Ладожском озере. Гостей павильона «Роснефти» также ждет интеллектуальная викторина об острове Коневец и истории мужского монастыря с призами от розничной сети Компании.

Также у посетителей павильона смогут узнать о возможностях автомобильного маршрута вдоль Ладоги и стать обладателем сертификата на посещение острова Коневец с экскурсией и отдыхом в отеле «Владимировский». Гостиничный комплекс, расположенный в живописной бухте с видом на Ладогу, Компания открыла в 2021 году. Рядом с отелем расположена плавучая АЗС для водного транспорта и современная автозаправочная станция с кафе «Зерно», где можно заправить автомобиль всеми видами топлива и зарядить электромобиль. Расположение отеля «Владимировский» идеально подходит как для путешествий по дорогам Северо-Западного региона, так и по Ладожскому озеру.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

