Роботы, лазеры и искусственный интеллект. «Роснефть» на выставке «Россия» расскажет, как инновации помогают добывать нефть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» в павильоне на выставке «Россия» на ВДНХ 27 января представит инновационные технологии, разработанные и внедренные специалистами Компании.

Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Сергей Менжинский в субботу примет участие в пленарном заседании «ТЭК России: новые возможности для развития», которое состоится в павильоне №75 в рамках отраслевого Дня энергетики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Роснефть» — лидер инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. Компания ведет систематическую работу по созданию собственных технологий, программного обеспечения, внедряет цифровые решения, искусственный интеллект и нейросети. Эти разработки по многим своим параметрам превосходят зарубежные аналоги.

«Роснефть» стала первой компанией в России, которая оцифровала весь процесс добычи нефти, и в 2019 году запустила проект «цифрового месторождения». Полномасштабный «цифровой двойник» позволяет удаленно в режиме реального времени отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, а также контролировать применение средств индивидуальной защиты, передвижение техники и персонала по территории производственных активов. На сегодня это инновационное решение успешно работает на Илишевском месторождении «Башнефти» и объектах «Уватнефтегаз» в Тюменской области и масштабируется на другие объекты.

Посетители павильона Компании смогут узнать подробнее о проекте «Цифровое месторождение». Специалисты «Роснефти» представят презентацию этой инновационной технологии.

Также на экспозиции будут представлены робототехнические комплексы, которые созданы для исследования труднодоступных участков оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Презентация «Зачем нефтяникам сейсморазведка и как помогает искусственный интеллект» расскажет о том как современные компьютерные технологии помогают в разведке и добыче нефти. Специалисты компании «Роснефть» познакомят гостей экспозиции с современными лазерными технологиями, которые позволяют получить точные цифровые копии промышленных объектов и окружающего пространства месторождений.

Познавательная лекция об истории развития нефтехимии в России расскажет о том, каким образом из нефти производят ценнейшие материалы и познакомит с интересными фактами из истории развития этой отрасли. Посетители павильона «Роснефти» узнают, как грамотное, творческое использование достижений химии сделало её одним из ключевых факторов благосостояния человечества.

Гостей экспозиции ожидают квизы, показ документальных фильмов «Машины времени» и «Живые» (о судоверфи “Звезда”), научно-популярных фильмов «История нефти», «Новокуйбышевский НПЗ».

Также, в павильоне «Роснефти» пройдут мастер-класс по самбо от Чемпиона мира Карины Черевань и турнир на гоночных симуляторах LADA Sport Rosneft с пилотом команды Максимом Туриевым.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях экспозиции Компании и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 января 2024 г.

