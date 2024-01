Приходи на форум «Молодежь в политике»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московское городское отделение партии ЛДПР приглашает студентов и молодых ученых Государственного университета управления посетить форум «Молодежь в политике», который состоится 31 января.

Форум откроет лидер Партии ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий.

Ведущим и модератором втречи выступит Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов.

Спикерами конференции станут:

— Креативный продюсер ГК ГПМ КИТ (Газпром-Медиа Холдинг), руководитель КСО-проекта «Территория КИТ», главный эксперт по контенту Газпром-Медиа Холдинг Георгий Рюмин с темой выступления «Как придумать и хорошо рассказать хорошую историю»;

— Советник Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Воропаева выступит с докладом на тему «Лидерство в политике»;

— Ведущий политический и бизнес-консультант России, эксперт по PR, психолог, политтехнолог, журналист Эрнест Старателев, который расскажет о том, как создать и поддерживать имидж в политике.

Регистрация на форум доступна по ссылке до 28.01. Количество мест ограничено. С собой необходимо иметь паспорт, а также соблюдать деловой дресс-код встречи.

Регистрация участников форума с 11:00, начало в 12:00.

Место проведения: Октябрьский зал Дома Союзов

Адрес: улица Большая Дмитровка, 1/30, подъезд 7

