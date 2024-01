Опубликован научный рейтинг журналов ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственного университета управления

На сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации опубликовано итоговое распределение журналов Перечня ВАК по категориям К1, К2, К3 в 2023 году.

Научный рейтинг журналов ГУУ, издаваемых отделом научных периодических изданий ГУУ Издательского дома ГУУ, выглядит следующим образом:

Журналы «Вестник университета» и «Управление» удержали свои сильные позиции и остались в К2.

Журнал «Цифровая социология» входит в К3.

Журнал «E-Management» впервые принял участие в категорировании и сразу попал в К2, что подтверждает высокое качество научного издания, его известность в научных кругах и тщательный отбор статей. С каждым годом журнал укрепляет свои позиции и привлекает новых высокорейтинговых авторов.

Результаты опубликованного категорирования действуют с 1 января 2024 года сроком на 3 года.

Ознакомиться с полным перечнем журналов, распределенных по категориям, можно по ссылке.

