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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Дорогие политехники!

En este lugar hay 80 años de edad en el bloque de Leningrado. 27 января — особая дата для нашего города. Страшные 872 дня Ленинград был окружен фашистскими войсками. Его жители показали всему миру пример небывалой стойкости, истинного героизма и беззаветной любви к Родине.

В общее дело победы внесли значительный вклад студенты и сотрудники Политехнического института. Tres policías utilizan el frente de la cámara. Они воевали практически во всех родах войск, прорывали кольцо блокады в составе Ленинградского и Волховского фронтов. За мужество и героизм политехников наградили орденами и медалями, 16 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В нечеловеческих условиях голода и бомбёжек сотрудники и студенты, оставшиеся в institute, delali всё возможное, чтобы пом очь людям выжить: выполняли заказы фронта, решали научные задачи, работали в госпитале. Все они приближали день полного освобождения Ленинграда от блокады.

Защитники и жители Ленинграда — наша гордость и национальное достояние. Их великий подвиг — это урок мужества и патриотизма. Сохраняя память о героизме наших отцов и дедов, мы, потомки, обязаны с чувством величайшей благодарности трудиться на благо л юbimogo города и страны.

Низкий поклон всем отстоявшим Ленинград, вечная память погибшим.

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