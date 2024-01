Космонавты, нейросети и чятик: как в Вышке прошла «НОЧЬ Студента — 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

День студента всегда предваряет «НОЧЬ Студента» — именно так называется традиционный фестиваль Вышки от Ингруп СтС. 24–25 января корпуса на Покровке превратились в большую тусовочную площадку, где лектории соседствовали с фитнес-классами, а танцпол — с квестами и тематическими клубами. Специальными гостями вечеринки стали Артемий Лебедев, Антоха MC и олимпийские чемпионы. В эту «НОЧЬ Студента» Покровку захватили космонавты. Людей в скафандрах и белых космических костюмах можно было встретить везде, а центральный атриум светился фиолетовыми и синими тонами. Космической была и атмосфера: студенты пробовали азотные коктейли у стенда Альфа-Банка, делали фото в стиле «Звездных войн» с котиком Сбера и снимали VK-клипы. Вышка — большая семья, под руководством ребят из Ингруп СтС более 60 студенческих организаций университета объединились, чтобы подготовить уникальную программу, в которую вошло около 180 разнообразных активностей — от лекций и квестов до танцевальных конкурсов и мастер-классов. Фестиваль посетили около 9 тысяч человек. Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов признался, что вышкинская «НОЧЬ Студента» — сбывшийся замысел его собственных студенческих времен. «Я желаю, чтобы ваши мечты исполнялись и чтобы та дружба и то чувство семьи, которые есть у вас сейчас, оставались с вами всегда», — сказал он.

Фестиваль собрал на Покровке также большое количество партнеров, которые помогли сделать это событие незабываемым для студентов с абсолютно разными увлечениями. «НОЧЬ Студента» поддержали VK Education, благодаря которому студенты смогли присоединиться к паблик-току с директором по дизайну «ВКонтакте» Артемием Лебедевым, послушать образовательную лекцию о генеративной и нейросетевой музыке в современной культуре от эксперта креативной платформы «Простор» и выступление специального гостя «VK Музыки» Антохи МС. В зоне VK-клипов студенты могли снять вертикальный ролик. «Яндекс Образование» установило зеркальную инсталляцию в атриуме, сфотографироваться на которой студенты смогут до 9 февраля. Сбер устроил интерактив на своей точке в атриуме, организовал лекцию на тему защиты персональных данных, эксперты Сбера приняли участие в открытом микрофоне для стартапов HSE Pizza Pitch, а диджей-сет от «Звука» открыл дискотеку. Сбер и Альфа-Банк приняли участие в дебатах об искусственном интеллекте в образовании, а еще Альфа-Банк организовал большую чилл-зону с лимонадами и игровыми автоматами. В Год семьи фестиваль объединил не только студенческие организации, сотрудников и партнеров, но и сердца. Одним из самых трогательных и романтических моментов праздника стало неожиданное появление на сцене атриума студента Вышки Константина Москвичева: он подошел к микрофону и, поблагодарив всех за предоставленную возможность, громко сделал предложение своей девушке Анне Киреевой, одной из организаторов «НОЧИ Студента». Конечно, поднявшись на сцену к Константину, она сказала «да». Ровно в полночь фестиваль по традиции прервался на символическую церемонию встречи Дня студента. Она, правда, не изменила общую атмосферу и настрой на движ: в атриуме продолжился большой концерт, специальным музыкальным гостем которого стал мультиинструменталист Антоха MC, которого сменили диджей-сет от «Звука» и диджей Лада Цехина.

В ответ на просьбу новостной службы Вышки дать совет студентам, как добиться успеха, Антоха МС посоветовал созидать: «Самое главное, чтобы достигнуть каких-либо результатов, — прислушиваться к своему сердцу. Уверен, что каждого человека на этой земле природа чем-то наградила, самое главное — чем-то хорошим. Созидайте свои природные способности, задавайте темпы, уделяйте как можно больше внимания себе, развивайтесь и обязательно достигнете высот». После церемонии открытия Дня студента самые активные ребята отправились на Business Dating — так называлась площадка для нетворкинга, общения и новых знакомств. По правилам клуба за 5 минут студенты в небольших группах должны были рассказать друг другу о себе и своих компетенциях, после чего составы групп перемешивались, и общение начиналось сначала. «Вышка дает колоссальные ресурсы. Наверное, люди — самый важный из них. Формируется своя база знакомств, и потом вы вместе развиваетесь, делаете проекты», — поделилась одна из участниц встречи, студентка факультета креативных индустрий Вероника Миронова. Музыку слышать, о музыке говорить В то время как в атриуме музыку можно было услышать, в одном из учебных кабинетов о ней можно было поговорить. В аудиториях на разных этажах центрального здания Вышки на Покровке развернулся большой лекторий. «На первый взгляд, звук — такой вид информации, который человек воспринимает вторично по отношению к визуальному каналу информации. Однако звук начинает окружать человека раньше, чем включается в работу визуальный канал восприятия. Еще в утробе матери первое, что начинает делать человек, — слышать», — подчеркивает композитор и медиахудожник Александр Василенко. Он представил лекцию о генеративной и нейросетевой музыке.

«Голос был первой материей, которую научились синтезировать с помощью звука», — отмечает композитор. Генеративная музыка — не нейросетевая, хотя она может быть написана с участием искусственного интеллекта. «Генеративные системы — те, что развиваются и меняются в реальном времени. Они определяются набором правил. Это — не записанное произведение», — подчеркивает эксперт. Александр Василенко рассказал, как во время пандемии COVID-19 сотрудничал с певицей Граймс, бывшей женой Илона Маска, создав композицию «Колыбельная», работал вместе с Джеймсом Блейком, с «Яндексом» в проекте разработки беспилотных автомобилей в 2021 году: по замыслу разработчиков генеративная музыка должна была меняться в зависимости от того, в какое время суток человек садится в машину. По его словам, технологии генерирования звука и голоса устоялись, уже существуют открытые нейросети, например suno.ai. Комиксы, черные дыры, битвы полов Популяризатор комиксов в России, заведующий комикс-центром SMART-библиотеки имени Анны Ахматовой Андрей Дроздов рассказал студентам Вышки, как можно издать свой комикс и монетизировать идею. Для этого, по его словам, юному комиксисту (автору комиксов. — Ред.) понадобится зарегламентировать концепцию своего комикса, отделив ее от простой идеи; найти сценариста и художника, предварительно выбрав наиболее подходящий стиль; собрать средства через краудфандинг, фонды и гранты, а также составить план затрат. Ну и, конечно, продумать стратегию продвижения. Часто с молодыми авторами сотрудничают такие комикс-издательства, как Alpaca и Comic Publisher. В лектории проходили также лекции по естественным наукам, астрономии, литературе, культуре и многим другим направлениям. Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Андрей Рубцов в своей лекции «Битва полов» рассказал про эволюцию полового размножения у животных. По словам ученого, у 90% млекопитающих наблюдается полигиния, или же многоженство. При этом родительский вклад гораздо больше у самок, так как самцам невыгодно увеличивать свои инвестиции в развитие и воспитание потомства из-за неуверенности в факте отцовства. Автор популярного подкаста «Звездануло» Роман Юдаев за полчаса успел погрузить своих слушателей в атмосферу увлекательного школьного урока по физике. Он рассказал, как математически рассчитать параметры черных дыр, используя формулы второй космической скорости, радиуса Шварцшильда и массы черной дыры. Профессора НИУ ВШЭ организовали большую лекцию-дискуссию «DebAIte: Революция ИИ в образовании», в ходе которой делились своими взглядами на применение новых технологий. Дискутанты сошлись на том, что «революции не будет — будет эволюция», процесс неостановим и искусственный интеллект стоит интегрировать как в обучение, так и в преподавание. Проректор ВШЭ Сергей Рощин отметил, что университет планирует разработать этический кодекс применения ИИ в сфере образования. Чятик с Артемием Лебедевым На Большой сцене Центра культур проходила встреча с дизайнером, блогером и основателем одноименной студии Артемием Лебедевым, которая, несмотря на камерное название «чятик», по ажиотажу и накалу страстей больше напоминала концерт в «Олимпийском». Вышкинцы задавали вопросы, а Лебедев давал ответы и советы, порой в свойственной ему ироничной манере. Многие вопросы были посвящены работе студии: как привлечь лучших специалистов, как организовать творческий коллектив, есть ли смысл в дистанционной работе и т.д. «Для меня неважны опыт и образование. Я беру в основном самородков, которые могут пойти в бой, в реальный проект», — признался известный дизайнер. По его мнению, главное в отношении к сотрудникам — это сохранение человеческого достоинства и определенной культурной планки. «Туалет на работе должен быть лучше, чем дома. Если компания не готова сделать дверь до пола и повесить трехслойную туалетную бумагу, вряд ли там захотят работать хорошие специалисты», — уверен Артемий Лебедев. Еще одна важная составляющая продуктивной работы для гуру дизайна — личный контакт. «Дистанционка — чушь полная. При живом общении ты замечаешь, как человек посмотрел, насколько быстро он среагировал, как он пахнет, — без этого невозможно вести нормальную коммуникацию», — считает он.

С 2020 года творческий коллектив Студии Артемия Лебедева пополнился необычным сотрудником — нейросетью «Николай Иронов», которая предлагает полноценные дизайнерские решения, в том числе логотипы. По мнению основателя студии, дизайнер в современном мире — это не тот, кто сам рисует логотипы (хотя специалист, конечно, должен уметь это делать), а тот, кто учит работать машины. «Дизайнер сегодня — это инженер, который пишет скрипты для генеративных систем. Сейчас я не смог бы сделать ничего, что делает моя компания, я просто не обладаю такими навыками. Но я могу отличить хороший результат от плохого, в этом моя задача как руководителя», — признается Лебедев. В ответ на вопрос о том, как быть востребованным специалистом, Артемий Лебедев рекомендовал упорно работать. «Рецепт один и тот же — не слезайте с рельсов. Работайте целеустремленно каждый день, совершенствуйте свои навыки. Но при этом главное — идти в ту сторону, которая интересна лично тебе. Очень много людей хотят жить не своей жизнью — это самое большое заблуждение. Можно и нужно брать какие-то приемчики от других людей — смотреть фильмы, читать книги, путешествовать, но брать в конечном итоге только то, что подходит тебе. Надо жить только так, как это тебе лично свойственно», — напутствовал студентов Артемий Лебедев. Олимпийские вдохновители Студенты, которые на ночном фестивале были готовы заняться фитнесом, могли сделать это под руководством олимпийской чемпионки Анастасии Назаренко: в Вышке проходил спортивный мастер-класс от SVOE:TEAM. Также олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделились с вышкинцами своими историями успеха. «Профессионал в спорте — это работа 24 часа в сутки», — признался Сергей Федоровцев. «Быть профессионалом в любом деле — принять тот факт, что ты не всегда свободен в своих действиях, потому что у тебя есть определенные задачи, на тебе огромная ответственность за все твои действия», — добавила Ангелина Мельникова. Маргарита Мамун поделилась, что в ее жизни и карьере было очень много сложных моментов: «Все ожидают от нас 1–2-е место, но я была и 5-я, и 6-я, и 7-я на чемпионате мира. Мне казалось, что я занимала чужое место, что кто-то мог быть лучше. Но если посмотреть статистику — бывало хуже!» Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой в 21 год: «Когда у тебя есть мечта, ты все равно тянешься к ней, и тебе приходится жертвовать». По ее словам, нужно ставить себе маленькие цели, которые бы «подслащивали» трудный и долгий путь к мечте. Музыка и танцы Выступления музыкантов и танцы проходили и в Центре культур. После полуночи можно было увидеть выступление студенческого театра Tabula Rasa из МГУ, посетить танцевальный мастер-класс от HSE DANCE, сыграть в спортивную мафию от HSE Mafia, принять участие в шахматном турнире от HSE Chess Club и и сделать многое другое.

Танцы, тусовка, общение, лекции и встречи в рамках «НОЧИ Студента» длились до шести утра. Даже несмотря на то, что лекции и семинары 25 января никто не отменял. Текст: Милена Серкебаева, Татьяна Тишанинова, Мария Киреева, Александра Зинченко, стажеры-исследователи Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

