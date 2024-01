Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Неделя выдалась насыщенной: студенты отмечали свой праздник, встречались с почетными выпускниками, готовили вместе с ректором, давали интервью и отлично проводили время на катке. Экзамены тоже сдавать успевали. Подрастает достойная смена для наших экспертов, которые тоже работали в режиме многозадачности, комментируя все сферы жизни и даже любимые с детства сказки. Устраивайтесь поудобнее и читайте наш дайджест до самого конца.

– Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал о плюсах и минусах целевого обучения. «Хотя целевое обучение и эффективно для наполнения кадрами определенных сфер экономики, такая система ограничивает студента в праве выбора места работы после окончания вуза», – поделился ректор ГУУ.

– Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев в эфире канала «Звезда» обсудил, зачем канцлеру Германии тяжкие знания про финансовые и военные возможности соседей по ЕС. «Если бы Шольц думал о немецком народе, то никогда бы не допустил лишения граждан дешевых энергоносителей рецессии экономики Германии», – заметил Сергей Чуев.

– Директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина проанализировала причины подорожания разных товарных групп. «Инфляция в 2023 году в России составила 7,42 %, однако множество товаров массового спроса подорожали намного больше, но у разных товарных групп разная причина подорожания. И это не только курс рубля».

– Также Галина Сорокина отметила взрывной рост интереса работодателей к молодежи. «Буквально два года назад молодым людям до 25 лет трудно было найти работу, сегодня растет количество вакансий для молодых людей с 14 лет. Причина этому лежит не только в плоскости нехватки кадров, но и в упрощении законодательства», – поделилась эксперт.

– Ещё Галина Сорокина прокомментировала многократное увеличение объемов поставки российского зерна в Японию в 2023 относительно 2022 года. «Анализируя данные статистики закупок зерна, можно констатировать, что закупки прошедшего года хоть и показали рост на 381,8% к 2022, но составляют лишь 22,6% от 2017 года», – подсчитала экономист.

– Не обошла вниманием Галина Сорокина и вопрос рекордного экспорта российской говядины. «Важно упреждающе контролировать объёмы экспорта мясо, чтобы не создавать искусственный дефицит на внутреннем рынке, влекущий за собой взрывной рост цен на продукты».

– Профессор ГУУ Евгений Смирнов прокомментировал падение цен на газ в Европе в 2023 году и его рекордные запасы. «Рынок газа Европы еще не полностью адаптировался к новым условиям, не настроился на них. Заполненные газохранилища лишь создают иллюзию преодоления дефицита, а не решают эту проблему».

– Также Евгений Смирнов оценил последствия рецессии экономики Германии. «»Золотой век» активного экспорта Германии прошел, и он начинает испытывать еще большее замедление по мере того, как экономики зарубежных стран – импортеров немецких товаров – также замедляются».

– Доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов рассказал, как сохранить сбережения и получить прибыль. «Если россияне хотят зафиксировать высокую доходность на длительный период, то добро пожаловать в облигации. Сегодня облигации солидных корпоративных эмитентов позволяют зафиксировать доходность около 14–15% на пару–тройку лет», – поделился экономист. Структурированную новость читайте на канале ГУУ на Дзен.

– Еще Николай Кузнецов раскрыл новую кредитную схему для заемщиков с повышенным риском, предлагаемую Банком России. Он отметил что, это попытка сменить запретительный административный барьер на сдерживающий экономический. «Возможно, для кого–то получить кредит, пусть дорогой, но «белый», окажется определенным подспорьем», – выразил надежду эксперт.

– Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков оценил последствия возможного лишения Британии права рыбачить в водах РФ. Эксперт объяснил, что для таких относительно небольших по площади государств критически важно иметь возможность использовать ресурсы, как можно больше по площади, как можно больше по разнообразию. Поэтому для страны лишение права рыбачить в Баренцевом море будет нести негативный характер.

– Также Максим Чирков прокомментировал риски реализации российско–турецких проектов. «Взаимодействие Москвы и Анкары находится на очень высоком уровне, Турция много получает от этого. Если какие–то турецкие банки и перестали обслуживать платежи для российских клиентов, то клиенты будут работать через другие банковские структуры», – отметил экономист.

– Кроме того, Максим Чирков ответил, вырастут ли цены на такси с принятием закона, регламентирующего марки и модели автомобилей, используемых таксистами. «В принципе в России производится достаточно количество автомобилей недорогой ценовой категории, поэтому не стоит ожидать существенного взлета цен», – сказал эксперт.

– Также Максим Чирков объяснил снижение поставок ноутбуков по параллельному импорту. «Снижение объема параллельного импорта будет способствовать возвращению многих иностранных компаний в Россию, поскольку они почувствуют серьезное снижение реализации своих товаров в РФ»

– Еще Максим Чирков прокомментировал данные Федеральной налоговой службы о рекордном снижении в России «смертности бизнеса». Экономист отметил, что растущая российская экономика позволяет расти всем видам бизнеса, которые приспосабливаются к новым условиям.

– В радиоэфире Максим Чирков обсудил главные экономические новости: социальная поддержка граждан, курс рубля, мировая экономика и не только. «Российская экономика адаптируется, восстанавливается, развивается, граждане более спокойно относятся к происходящему. Во всем нужно искать баланс и в целом нашей стране это удается».

– Помимо прочего Максим Чирков рассказал об эффективности обязательной продажи валютной выручки. Экономист отметил, что если раньше такая мера была невыгодна для компании, потому что курс был не особо стабилен предыдущие годы, то в настоящее время на фоне укрепляющегося рубля компании, которые попадают под действие продажи валютной выручки, могут даже заработать на этом, потому что рубль укрепляется.

– Также эксперт поделился мнением о демографической ситуации на Украине. Эксперт уверен: если Киев будет продолжать свою разрушительную демографическую и экономическую политику, возможностей для хотя бы частичного восстановления или как минимум выравнивания положения у Украины нет никаких, а прогнозы – крайне негативные.

– Профессор ГУУ Владимир Волох объяснил цель визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью–Йорк на заседание Совета Безопасности ООН. По мнению политолога, во многих странах мира население не имеет достоверной информации о происходящем на Украине. Поэтому визит главы МИД РФ в ООН – это один из способов донести людям правду, в том числе и жителям стран Запада.

– Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов прокомментировал вероятность повышения ключевой ставки. «Повышение ключевой ставки не является решением проблемы с инфляцией в России, поскольку она носит не монетарный характер, а является инфляцией издержек. Пытаясь бороться с инфляцией спроса, ЦБ РФ провоцирует еще больший рост инфляции издержек», – подчеркнул эксперт.

– Кроме того, Константин Андрианов рассказал о том, стоит ли покупать валюту сегодня. «Российским любителям долларов и евро стоит предостеречься. Дело в том, что в североамериканской экономике сейчас фундаментальные проблемы, «дымится» печатный станок и стремительно растет инфляция», – поделился Константин Андрианов.

– Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов назвал причины переноса сроков строительства федеральных трасс. «Во–первых, были закончены объемы уже начатых дорожных работ. Во–вторых, необходимо развивать дорожную структуру в новых регионах России. В–третьих, в результате могут измениться потоки и пассажиров, и грузов».

– Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, снизятся ли цены на автомобили в России. «Как сбывать автомобили при высокой цене? Нужны скидки, акции, подарки. Считается, что такая ситуация продлится где–то ближайшие 2–3 месяца, пока стоки не будут распроданы», – отметил эксперт. Подробное мнение Артема Меренкова читайте в статье на Дзен.

– Доцент кафедры управления персоналом Екатерина Каштанова прокомментировала, почему в России сокращается число специалистов, имеющих подработку. Подработка очень часто является одним из основных способов достижения финансовых целей, но, если для этого хватает основной зарплаты, тратить свободное время на подработку уже не так хочется.

– Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова разобрала сказку «Морозко» глазами психолога. «Не всегда может помощь подоспеть в виде сил природы или добрых личностей, нужно уметь самим за себя постоять и плохих людей на место поставить. И работать над характером, не давая никому себя в обиду. Не зря существует такая фраза: «Хочешь преодолеть страх, топай на него обеими ногами»», – завершает эксперт.

– Ирина Щербакова также провела психологических разбор другой известной сказки «Аленький цветочек». «Сказка заканчивается свадьбой младшей дочери и заколдованного юноши. И если произошло перевоплощение женской роли и обретение вместо отцовской любви супружеской, то, к сожалению, не совсем понятна трансформация роли чудища», – рассуждает психолог.

– Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Наталья Казанцева оценила, как отразится на цене квартир конфликт между банками и застройщиками. Теперь покупателям придется искать не только приемлемое жилье, но и банк–партнер застройщика. К тому же застройщик может регулировать стоимость жилья исходя из понесенных затрат на вхождение в партнерство с банком.

– Также Наталья Казанцева рассказала, кто победит в формировании цен на жилье: продавец или покупатель. По мнению ряда аналитиков, сейчас наступает рынок покупателя. А это значит, что его возможности будут диктовать ряд условий в формировании цен на объекты первичного и вторичного рынка жилья. О том, как это повлияет на цены, читайте на Дзен.

– Продолжая тему доступности жилья, Наталья Казанцева пояснила, кто сможет получить льготную семейную ипотеку на «вторичке». «В качестве покупателей могут выступать не только многодетные семьи, но и семьи с одним ребенком, участники СВО, что расширит не только состав участников ипотечного кредитования на льготных условиях, но и географию ипотеки», – предположила эксперт. Подробное экспертное мнение разместили в статье на Дзен.

– Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова оценила российский рынок маркетплейсов. На сегодня в России самыми крупными маркетплейсами являются: Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет», Lamoda, KazanExpress. Отрасль относительно молодая и, по мнению эксперта, требует дополнительно внимания со стороны властей.

– Также Валерия Иванова рассказала о возвращении моды на покупку загородных домов. «Спрос на загородную недвижимость в РФ перестал зависеть от времени года, покупатели стремятся заранее оформить кредиты до наступления летнего сезона активных продаж и повышения цен, а также воспользоваться существующими не в сезон акциями и льготами», – заметила эксперт.

– Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова оценила, что происходит с оплатой труда в РФ в связи с дефицитом кадров. «Одной из ключевых проблем, с которой столкнулись работодатели сегодня, является нехватка квалифицированных кадров. И в этом контексте, одной из наиболее значимых мер является увеличение размера заработной платы. Ведь, как известно, одним из самых мощных стимулов для работников является финансовое поощрение за их усилия и достижения», – подчеркнула Екатерина.

– Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова рассказала о том, что при поиске вакансий можно столкнуться с эйджизмом. «Молодых людей приглашают на работу чаще. С возрастом доля отказов со стороны работодателя только увеличивается. Сотрудники сталкиваются с дискриминацией по возрасту уже с 40 лет», – заметила эксперт.

– Доцент кафедры УМБ и ИТ ГУУ Вадим Жуков поделился мнением о причинах роста популярности раннего бронирования туристических поездок. Значительное увеличение глубины продаж, отмеченное в январе 2024 года, свидетельствует о более взвешенном потребительском подходе к планированию отдыха в 2024 году. Эксперт называет одной из причин активного старта раннего бронирования стремление граждан сберечь свои средства от инфляции, вложив их, например, в летний отдых.

Отдых начинается и для наших любимых студентов: ведь настала пора каникул. Погода обещает быть загадочной, но мягкой, и все же шапки и шарфы снимать еще рано. Приятных выходных, и помните: ГУУ всегда с Вами.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

свой праздник, встречались с почетными выпускниками, готовили вместе с ректором,…” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/photo_2023-03-04_01-46-02-5.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI