В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошел День открытых дверей МГУ

В павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День открытых дверей Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Мероприятие стало завершающим в цикле Дней студенчества, состоявшихся с 23 по 26 января в площадке Компании.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

В торжественном открытии Дня МГУ приняли участие проректор университета Леонид Гусев, представители «Роснефти», студенты и ученики Университетской гимназии. День открытых дверей вуза совпал с отраслевым днем «Экологии» на выставке «Россия». В павильоне Компании ученые рассказали школьникам и студентам о совместных научных проектах «Роснефти» и МГУ, в том числе по изучению Арктики, экологических и геологических экспедициях, а также презентовали магистерскую программу «Геномика и здоровье человека», которая работает при поддержке Компании на базе Биологического факультета университета. Гостям показали также документальные фильмы об исследованиях северных морей, мониторинге популяций редких животных и других научных проектах «Роснефти». Посетители павильона приняли участие в мастер-классе по графическому рисунку животных-биоиндикаторов, тематических викторинах.

МГУ является ключевым вузом-партнером Компании с 2006 года. Среди основных направлений сотрудничества – подготовка и переподготовка кадров и научно-исследовательская деятельность. «Роснефть» взаимодействует со структурными подразделениями университета, а также с компанией «Иннопрактика», которая объединяет Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (ФНИР) и Центр национального интеллектуального резерва МГУ.

«Роснефть» принимает участие в реализации инновационных образовательных проектов Университетской гимназии, на базе которой, в свою очередь, организованы курсы повышения квалификации учителей и лекции для учащихся «Роснефть-классов».

Для привлечения на предприятия Компании молодых специалистов «Роснефть» ежегодно проводит профориентационные мероприятия для студентов МГУ, организует производственные практики, а также поощряет перспективных преподавателей корпоративными грантами и выплачивает стипендии лучшим учащимся.

«Роснефть» также организует стажировки студентов и преподавателей МГУ в ведущих российских образовательных и научных организациях. В рамках этого проекта специалисты принимают участие в профессиональных программах учебных заведений Красноярского края, которые готовят кадры для проекта «Восток Ойл».

На базе кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ создан Научно-образовательный центр «Роснефти» по цифровым технологиям нефтегазовой отрасли, где реализуется профильная магистерская программа «Цифровизация в сфере геологии горючих ископаемых».

Ученые Биологического факультета при поддержке Компании и «Иннопрактики» разработали биопрепарат для защиты северных морей от углеводородных загрязнений. Испытания препарата проходят на базе Беломорской биологической станции МГУ.

«Роснефть» и «Иннопрактика» реализуют также уникальный проект по изучению континентального шельфа. Впервые в истории исследований российской Арктики ведется бурение морских малоглубинных стратиграфических скважин. Анализ добытого керна позволит построить достоверную геологическую модель региона.

Результатом сотрудничества Тюменского нефтяного научного центра, который является частью научно-проектного блока «Роснефти», и «Иннопрактики» стало создание программного комплекса «РН-Цифровой керн», позволяющего проводить исследования цифровых копий образцов нефтеносных пород.

Результаты многолетней работы «Роснефти» и ФНИР по изучению Крайнего Севера отражены в серии экологических атласов, а также в научно-популярной книге «Открывая Арктику заново».

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

26 января 2024 г.

