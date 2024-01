Встреча в рамках «Открытого университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Встреча с проректором по образовательной деятельности СПбГАСУ Сергеем Михайловым

В СПбГАСУ состоялся открытый диалог проректора по образовательной деятельности Сергея Михайлова со студентами.

Как отметил Сергей Владимирович, подобные встречи в вузе проводятся регулярно, а нынешняя состоялась в рамках проекта «Открытый университет». На неё пришли в том числе ребята, занимающиеся творчеством и спортом.

– Администрация нашего вуза придерживается открытой политики и всегда готова выслушать и по возможности поддержать значимые инициативы ребят. У нас работают все каналы коммуникации, в том числе цифровые. Обратная связь от студенчества помогает принимать управленческие решения по улучшению создания комфортной среды в университете и повышению качества образовательного процесса. Такие встречи полезны ещё и тем, что студенты детально узнают о своих правах, обязанностях и возможностях, и этот аспект помогает достигать взаимного понимания в решении возникающих вопросов, – пояснил Сергей Михайлов.

На встрече обсуждался ряд тем, на некоторые из которых проректор по образовательной деятельности дал исчерпывающий ответ, другие взял на контроль.

Вопрос проректору задаёт председатель студенческого совета Леонид Николаев

– Студенческий совет постоянно взаимодействует с проректорами, но именно на таких мероприятиях получается задать глобальные вопросы. Меня в первую очередь волновали аспекты управления студентами своей образовательной траекторией и учебной программой, высокой академической нагружённости. Также я предложил варианты по улучшению образовательного процесса в двух конкретных ситуациях, – рассказал председатель студенческого совета СПбГАСУ Леонид Николаев.

