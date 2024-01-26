Встреча в рамках «Открытого университета»

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Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Встреча с проректором по образовательной деятельности СПбГАСУ Сергеем Михайловым
В СПбГАСУ состоялся открытый диалог проректора по образовательной деятельности Сергея Михайлова со студентами.
Как отметил Сергей Владимирович, подобные встречи в вузе проводятся регулярно, а нынешняя состоялась в рамках проекта «Открытый университет». На неё пришли в том числе ребята, занимающиеся творчеством и спортом.
– Администрация нашего вуза придерживается открытой политики и всегда готова выслушать и по возможности поддержать значимые инициативы ребят. У нас работают все каналы коммуникации, в том числе цифровые. Обратная связь от студенчества помогает принимать управленческие решения по улучшению создания комфортной среды в университете и повышению качества образовательного процесса. Такие встречи полезны ещё и тем, что студенты детально узнают о своих правах, обязанностях и возможностях, и этот аспект помогает достигать взаимного понимания в решении возникающих вопросов, – пояснил Сергей Михайлов.
- На встрече обсуждался ряд тем, на некоторые из которых проректор по образовательной деятельности дал исчерпывающий ответ, другие взял на контроль.
Вопрос проректору задаёт председатель студенческого совета Леонид Николаев
– Студенческий совет постоянно взаимодействует с проректорами, но именно на таких мероприятиях получается задать глобальные вопросы. Меня в первую очередь волновали аспекты управления студентами своей образовательной траекторией и учебной программой, высокой академической нагружённости. Также я предложил варианты по улучшению образовательного процесса в двух конкретных ситуациях, – рассказал председатель студенческого совета СПбГАСУ Леонид Николаев.
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