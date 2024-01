Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

По предложению председателя коллегии профессора Геннадия Григорьевича Богомазова участники заседания почтили минутой молчания память почетных профессоров СПбГУ: Игоря Васильевича Абаренкова, Вадима Борисовича Касевича, Валентины Николаевны Куницыной, Бориса Васильевича Маркова, Наталии Александровны Смирновой.

В своих выступлениях почетные профессора отметили плодотворную деятельность врача‑куратора Владимира Андреевича Ковалевского, который много лет помогает им решать проблемы со здоровьем. Доктору направлено благодарственное письмо ректора СПбГУ — за эффективную и высокопрофессиональную работу по организации медицинского обслуживания почетных профессоров СПбГУ.

Первый проректор СПбГУ Елена Григорьевна Чернова рассказала о важных событиях в жизни Университета за прошедший год. Она сообщила о достижениях в образовательной, научной, экспертной, медицинской деятельности Университета и отдельно остановилась на вопросах подготовки к 300‑летию СПбГУ. Елена Григорьевна напомнила, что план мероприятий в рамках празднования юбилея Университета был утвержден на заседании оргкомитета по празднованию 300‑летия СПбГУ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко. Среди таких мероприятий — присвоение малой планете имени в честь СПбГУ, выпуск банковских карт со специальным дизайном, создание почтовых марок, посвященных истории первого университета России, брендирование самолета авиакомпании «Россия» и многое другое.

По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова 2024 год в Северной столице объявлен годом Санкт‑Петербургского университета. В день 300‑летия Университета на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. Дворцовый мост украсят флаги Университета, а общественный транспорт — его символика, на новых туристических картах города появятся здания СПбГУ, вблизи них будут размещены тематические и исторические материалы. В мае 2024 года Университет примет участие в праздновании Дня города, а знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» будет посвящен юбилеям СПбГУ и Российской академии наук.

Елена Григорьевна Чернова подробно рассказала об основных событиях праздничных дней 8 и 9 февраля, пригласила почетных профессоров на торжественное собрание в Мариинском театре, посвященное 300‑летию СПбГУ.

На заседании коллегии по традиции выступил ректор СПбГУ, член‑корреспондент РАН Николай Михайлович Кропачев. Он ответил на вопросы участников заседания (о выборах президента России, о двухуровневой системе образования и возможном возвращении к специалитету, о защитах ученых степеней кандидата и доктора наук в диссертационных советах СПбГУ, об участии иностранных ученых в работе университетских диссоветов, об изменении правил защит, о переводе диссертаций на английский язык и другие). Ректор подчеркнул, что правила, действующие в СПбГУ, принимаются после публичного обсуждения предложений универсантов и при необходимости могут изменяться. Многие инициативы почетных профессоров реализуются в рамках стратегии развития Университета.

Коллегия рассмотрела кандидатуры, представленные учеными советами институтов и факультетов на присвоение звания «Почетный профессор СПбГУ». Путем открытого голосования члены коллегии почетных профессоров рекомендовали шесть кандидатур Ученому совету СПбГУ для присвоения этого почетного звания.

Председатель коллегии профессор Геннадий Григорьевич Богомазов обратился к коллегам с призывом обратить особое внимание на воспитательную работу со студентами в ходе повседневного общения с ними и, насколько это возможно, в ходе учебной деятельности с тем, чтобы помочь им разбираться в сложных вопросах современных международных отношений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI