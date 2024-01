Владимир Ильичев: весной 2024 года Россия запустит новый проект для туроператоров из стран АСЕАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российская делегация приняла участие в 3-й встрече министров туризма Россия-АСЕАН, которая прошла в рамках Туристического форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Лаоса – Вьентьяне.

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев приветствовал участников встречи по видеоконференцсвязи. В своём выступлении он отметил особую роль партнерства России со странами АСЕАН, а также важность предпринятых шагов по реализации рабочего плана по сотрудничеству стран АСЕАН в сфере туризма.

«Учитывая непростую обстановку в мире, сейчас нам всем важно сконцентрировать внимание на обеспечении безопасных и комфортных условий для поездок туристов, – подчеркнул Владимир Ильичев. – Важно активно развивать взаимное участие в туристических выставках и форумах, а также заботиться о повышении квалификации кадров в туристической отрасли».

Стороны отметили эффективную проектную деятельность в рамках Диалогового партнёрства Россия-АСЕАН. Начиная с 2010 года, Россия успешно проводит для туроператоров из стран АСЕАН программы обучения русскому языку. За это время обучение прошло более 160 гидов-переводчиков.

«Весной 2024 года Россия планирует запуск нового проекта, предусматривающего не только языковые курсы, но и обмен профессиональным опытом, – отметил замминистра. – В ходе экскурсий и круглых столов участники проекта получат возможность расширить деловые контакты с представителями российской туристической индустрии, а также изучить особенности работы с туристами из России».

Данные проекты направлены на увеличение взаимных туристических потоков между Россией и странами Юго-Восточной Азии – до 1,5 млн. поездок к концу 2024 года. Самые высокие показатели традиционно ожидаются от туристического сотрудничества России с Таиландом, Вьетнамом и Индонезией.

