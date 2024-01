Взгляд из прошлого и настоящего. В Политехе открылись две фотовыставки, посвящённые Ленинградской победе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В преддверии 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» открылись две выставки, объединённые этой важной исторической датой. Студенты и сотрудники Политеха подготовили фотовыставку «Незабытые. То, за что они сражались», а международная медиагруппа «Россия сегодня» представила масштабный проект «Освобождение. Путь к победе».

На торжественной церемонии открытия руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов обратил внимание гостей на особенность каждой из экспозиций. Наши студенты сделали постановочные фотографии, которые отражают их взгляд на военные события. А на второй выставке — реальные события и люди. Эти фотографии сделаны профессионалами, фотокорреспондентами, они прошли цензуру и не были уничтожены при проверке. Многие из вас, может быть, не знают, что во время войны было запрещено иметь фотоаппараты. Очень здорово, что многие из фотографий посвящены нашему городу, огромное спасибо Российскому информационному агентству за их работу .

Основой проекта стал уникальный фотоархив СовИнформБюро 1944–1945 годов, правообладателем которого является МИА «Россия сегодня». Посетители выставки смогут увидеть работы известных фотографов Александра Бродского, Анатолия Гаранина, Бориса Лосина, Бориса Кудоярова, Всеволода Тарасевича, Григория Чертова, Давида Трахтенберга, Леонида Коробова, Михаила Трахмана, Семёна Нордштейна, Сергея Струнникова и Сергея Шиманского.

Просветительский проект МИА «Россия сегодня» сочетает востребованные современными зрителями форматы: фото, аудио и видео. Это продолжение проекта «Освобождение», который в 2023 году был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

«Выставку в Санкт-Петербургском политехническом университете мы делали с вашими историками, экспертами, — рассказала начальник управления Дирекции государственных проектов международной медиагруппы „Россия сегодня“, руководитель проекта „Социальный навигатор“ Наталья Тюрина. — Каждое изображение, которое вы видите, это большая исследовательская работа. Нам было важно, чтобы это не были постановочные фотографии. На фото реальные люди и реальные события. На каждом кадре вы можете увидеть сохранившиеся в Петербурге здания. Также вместе с вашими историками мы сделали аудиоподкаст, который рассказывает о событиях, изображённых на фотографиях. Услышать его вы можете, наведя телефон на QR-код».

Подобные фотовыставки, повествующие о последних полутора годах Великой Отечественной войны, пройдут в 19 городах России и Беларуси с января 2024 по апрель 2025 года.

О проекте политехников — фотовыставке «Незабытые. То, за что они сражались» рассказал заместитель директора Музея истории СПбПУ Артём Соловьёв: Эти фотографии мы снимали в прошлом и позапрошлом годах в лесах Карелии и Ленинградской области с фотографом Александрой Мазур. Однажды мы шли в поход, который организовал военно-исторический клуб “Наш Политех”. По дороге к Синявинским высотам, в урочище Тортолово, кроме памятных знаков, увидели небольшую могилку. На табличке перечислены имена шести человек — женщины и пятерых её детей. Так мы узнали историю семьи Дергачёвых. Муж ушёл на войну, а когда вернулся в Тортолово, ему показали только могилку. Мы захотели воссоединить эту семью хотя бы на наших фотографиях .

Выставка останется в НИК «Технополис Политех» ещё на месяц. Потом её можно будет посетить в Главном учебном корпусе.

