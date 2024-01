25.01.2024 Spotkanie podsekretarza stanu Pawła Karbownika z przedstawicielem resortu finansów Irlandii Panią minister stanu Jennifer Carroll MacNeill

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie podsekretarza stanu Pawła Karbownika z przedstawicielem resortu finansów Irlandii Panią minister stanu Jennifer Carroll MacNeill

24 años de 2024 r. Podsekretarz stanu Paweł Karbownik spotkał się z Panią minister stanu Jennifer Carroll MacNeill.

Tematem spotkania było m.in. członkostwo Polski w Grupie Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI).

Uczestnicy spotkania wymienili informacje dotyczące kandydatury Dublina jako siedziby nowotworzonego Europejskiego Urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

Dyskutowali również na temat ubiegania się Polski o członkostwo w Grupie Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI).

AMLA została powołana jako centralny filar zintegrowanego systemu nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w skład którego wejdzie sam Urząd oraz organy krajowe uprawnione do nadzorowania obszaru AML/CFT. O siedzibę AMLA ubiega się dziewięć państw – Austria (Wiedeń), Bélgica (Bruksela), Francja (Paryż), Hiszpania (Madryt), Irlandia (Dublín), Łotwa (Ryga), Niemcy (Frankfurt), Włochy (Rzym) oraz Litwa ( Wilno). Ostateczne głosowanie w tej sprawie przewidziane jest na 22 lutego 2024 r.

El GAFI to międzyrządowy organ ustanawiający globalne standardy w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia. Oprócz ustanawiania standardów, zajmuje się także oceną ich wdrożenia przez poszczególne państwa oraz identyfikacją jurysdykcji posiadających Strategiczne braki w tej dziedzinie. Członkami GAFI jest obecnie 38 państw z całego świata. Członkowie GAFI należą do tej organizacji na zasadzie dobrowolności i kontrybuują do niej własnymi zasobami ludzkimi i finansowymi.

Pierwszą aplikację o członkostwo w GAFI Polska złożyła w 2004 r. Od tego czasu Generalny Inspektor Informacji Finansowej konsekwentnie i systematycznie podejmuje wysiłki, aby Polska mogła dołączyć do elitarnego grona członków GAFI.

