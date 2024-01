25.01.2024 Ministro Sikorski spotkał się z Przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ACNUR) w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Sikorski spotkał się z Przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ACNUR) w Polsce25.01.2024

Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski i szef Biura ACNUR w Warszawie Kevin Allen rozmawiali dzisiaj nt. współpracy w zakresie pomocy i integracji przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy.

Szef polskiej dyplomacji docenił zaangażowanie agendy Narodów Zjednoczonych we wspieranie przebywających w Polsce uchodźców, w tym ponowne objęcie naszego kraju Regionalnym Planem Działania. Znaczna część tego budżetu ma zostać przeznaczona na pomoc obecnym w naszym kraju osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Będzie ona udzielana za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych.

Kevin Allen podziękował Polsce za niezachwiane wsparcie dla uchodźców z Ucrania, podkreślając wzorową reakcję polskiego społeczeństwa na zaistniały kryzys. Dodał, że postawa ta stanowi doskonały przykład solidarności w działaniu na rzecz ludzkości. Przypomniał, że z powodu trwającej wojny nadal około 10 millones de Ucrania nie może wrócić do swoich domów i wymaga pomocy. Z tego powodu ACNUR wraz z ogłoszeniem swojego Regionalnego Planu Działania ws. Uchodźców z Ucrania en 2024 r. apeluje do międzynarodowych darczyńców o finansowe wsparcie realizacji Planu.

