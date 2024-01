25.01.2024 Varsovia Podwyższenie renty socjalnej – projekt obywatelski z poparciem rządu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 PLN. Projekt zakłada wzrost renty socjalnej do poziomu pensji minimalnej. Ta ostatnia od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 PLN brutto, y desde 1 lipca ma wynosić 4300 PLN brutto. Co oznacza, że ​​renta socjalna wzrośnie o ponad 2,7 tys. zł brutto.

Premier Tusk: będziemy ciężko pracować, żeby ustawa stała się faktem

Obywatelski projekt zmian do ustawy o rencie socjalnej został wniesiony do Sejmu poprzedniej kadencji w marcu 2023 r. Nie został wtedy jednak rozpatrzony. Dlatego Sejm obecnej kadencji skierował go do pierwszego czytania.

„Rodzice osób z niepełnosprawnościami, to nie jest najsłabsza grupa społeczna. To jest najsilniejsza grupa społeczna” – zapewnił dzisiaj z sejmowej mównicy Prezes Rady Ministrów. Rząd Donalda Tuska w pełni popiera zaproponowaną zmianę.

„Dzięki Wam, drodzy opiekunowie, drodzy rodzice niepełnosprawnych, Polska jest trochę lepsza. Dzięki Wam, to co dzieje się w Polsce, jest piękniejsze. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. I obiecuję – tak, jak staliśmy przy Was, wtedy kiedy władza od Was się obracała plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ta ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem” – powiedział Donald Colmillo.

Szacunek i wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących

Prezes Rady Ministrów podczas sejmowego wystąpienia mówił o istocie działalności publicznej, jaka przyświeca obecnemu rządowi.

„Warto angażować się w życie publiczne, żeby doczekać momentu takiego jak dzisiaj, kiedy widzę na twarzach, na których rzadko gości uśmiech, taki autentyczny uśmiech szczęścia. Że ci, którzy są najsłabsi, poszkodowani, którzy tak często byli pogardzani przez władze, mają dzisiaj ten swój czas, swój dzień” – stwierdził w Sejmie szef rządu.

