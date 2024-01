125-лет истории: в ведущем лицее города открылась выставка Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет продолжает подготовку к юбилею, открывая выставки в школах Санкт-Петербурга. На этот раз экспозиция, посвящённая великим учёным и инженерам Политеха, открылась в Санкт-Петербургском губернаторском физико-математическом лицее № 30 — одном из самых престижных и значимых учреждений города и страны.

Лицей и Политех на протяжении долгих лет поддерживают сотрудничество. Школьники постоянно участвуют в мероприятиях университета, а многие выпускники выбирают вуз в качестве альма-матер. В 2023 году лицей стал лидером среди школ города по количеству поступивших в СПбПУ.

В церемонии открытия приняли участие проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов, директор Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Артём Егупов и директор лицея № 30 Алексей Третьяков.

В этом году Политеху исполняется 125 лет, а два года назад мы поздравляли вас с таким же юбилеем. У нас много мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Например, выставки в школах, которые лидируют у нас по поступлению. Среди успешных студентов Политеха есть выпускники 30 лицея. Приглашаем вас на наши мероприятия и ждём в качестве наших студентов , — поделился Дмитрий Тихонов.

Плакаты с информацией об изобретениях, проектах и событиях, в которых политехники были первыми, разместились в рекреации школы. Они рассказывают о сверхмощном плазмотроне, дизель-электрической подводной лодке, Т-34, полёте человека в космос, массовом телевизоре, строительных отрядах. Много внимания уделено и учёным, которые участвовали в разработке инноваций, — Михаилу Кошкину, Игорю Курчатову, Марку Галлаю, Ивану Бубнову, Михаилу Шателену и другим.

За свою историю Политехнический университет внёс большой вклад в развитие науки и техники, как раз об этом и рассказывает наша выставка. Многие учёные, изобретатели учились, работали и преподавали в Политехе. Уверен, что вы в будущем совершите множество великих открытий в нашем вузе и не только. Сейчас уже сделан первый шаг — в этом году вы стали лидерами поступления среди петербургских школ, а выпускники лицея пополнили ряды политехников , — обратился к участникам мероприятия Артём Егупов.

Политех сотрудничает со многими школами Санкт-Петербурга и других городов. Для учащихся организована довузовская подготовка, которая включает в себя экскурсии по университету, профессиональные пробы, образовательные интенсивы и программы во всероссийских детских центрах. Работа со школами направлена на помощь учащимся в выборе будущей профессии и вуза.

Ранее выставки, приуроченные к 125-летию Политеха, были открыты на площадке Планетария 1 и в аэропорту Пулково . С достижениями политехников уже познакомились школьники лицея № 150 и гимназии № 159. В ближайшее время выставочная экспозиция появится в более чем 30 учебных заведениях — партнёрах СПбПУ.

