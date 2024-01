Студенты ГУУ разработали аналог трекера AirTag в виде стикера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты ГУУ представили аналог маячка Apple AirTag в виде стикера, который обладает функцией GPS-отслеживания и защиты данных.

Изобретение поможет находить потерянные вещи с помощью мобильного приложения или звукового сигнала и защищать имущество от кражи. Кроме того, стикер может быть использован для контроля за детьми или пожилыми родственниками, которые испытывают трудности с ориентацией в пространстве.

Такая наклейка будет полезна и для крупных компаний, которые могут использовать его для отслеживания готовых товаров и сырья на складе или во время перевозок.

В трекере предусмотрена функция «Антишпион», которая предотвращает перехват данных злоумышленниками.

«Наша идея состоит в разработке прототипа небольшой наклейки, которая заряжается от аккумулятора и обеспечивает бесперебойную работу в течение длительного времени. На поверхности наклейки расположены тонкие нити электросхем, что не увеличивает ее в объеме, но обеспечивает качественную работу GPS-трекера», — рассказал один из лидеров проекта, студент 1 курса магистратуры ГУУ Антон Сергеев.

В настоящее время проект находится на стадии концепции, команда ищет инвестора для создания рабочего прототипа. К 1 июня 2024 года ребята планируют разработать портативные smart-стикеры и мобильное приложение и запустить производство.

Проект был представлен на демо-дне лучших стартап-проектов акселерационной программы ГУУ «Технологии будущего», которая является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)».

