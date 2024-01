Студентам показали фильм об архитекторах, работавших в блокадном Ленинграде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Координатор фильма Анна Асмолова и продюсер Виктор Наумов

В СПбГАСУ состоялся кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады». Событие стало значимым как в преддверии 80-летия со дня освобождения Ленинграда, так и благодаря возможности пообщаться с авторами и героями киноленты, среди которых – выпускник и преподаватель нашего вуза. Автор идеи и продюсер фильма – Виктор Наумов, внук известного градостроителя 1930-х – 1980-х гг., педагога, заведующего кафедрой градостроительства Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ, ныне СПбГАСУ) в 1960-х – 1980-х гг. Александра Наумова.

В фильме-расследовании рассказывается об архитекторах, инженерах, художниках и даже альпинистах блокадного города, которые сделали, кажется, невозможное, чтобы спасти городские памятники от вражеских бомбёжек. Фильм включает уникальную хронику, ранее неизвестные широкому кругу архивные сведения, воспоминания очевидцев.

– Фильм создан в рамках проекта «Сохранённая культура». Формат киноленты продолжительностью в 80 минут не совсем обычен для документального кино: с одной стороны, здесь много личных историй, с другой, эти истории нетипичны для обычной жизни граждан. В картине мы рассказали, почему труд архитекторов, инженеров был так важен в блокадном городе, обозначив ключевые моменты, логическую последовательность усилий специалистов для сохранения Ленинграда, – уточнил Виктор Наумов.

Александр Леонтьев

Первый заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Правительства Санкт-Петербурга, главный архитектор Государственного музея-заповедника «Петергоф», профессор, почётный реставратор Санкт-Петербурга первой степени, выпускник ЛИСИ 1986 г. Александр Леонтьев считает, что работа специалистов блокадного города включала зачастую невероятные истории, например, маскировку кораблей за счёт визуальной трансформации их объёма. Так, крейсер «Аврора» «загримировали» под городской квартал.

– Шпили с позолотой на зданиях и исторических объектах служили для фашистских летчиков ориентиром: соответствующие планы, привязанные к этим ориентирам, находили у пленных. Поэтому поначалу эти объекты города решили снести. В таком цейтноте принятия решений альпинисты предложили свою помощь в спасении исторических объектов. Это они укрывали, закрашивали высотные доминанты Ленинграда. Наша задача – помнить обо всех защитниках Ленинграда и передавать эту память из поколения в поколение, – подчеркнул Александр Леонтьев.

Авторам фильма удалось записать воспоминания одного из тех легендарных альпинистов – Михаила Боброва. Сегодня его уже нет в живых, а зрители из первых уст слышат, как и какими усилиями были сохранены исторические объекты, которые они сегодня видят.

Андрей Вайтенс

– Вся работа, проделанная над фильмом, в очередной раз подтверждает: никто не забыт, ничто не забыто. Невозможно переоценить вклад архитекторов, оставшихся в блокадном Ленинграде. Тогда считалось, что таких специалистов нужно сохранять любыми средствами, и Союз архитекторов принимал в этом активное участие. Главный архитектор Николай Варфоломеевич Баранов, Александр Иванович Наумов, принимавший участие в проектировании и реализации маскировки Смольного, и мой учитель Игорь Иванович Фомин добивались у руководства выдачи продуктовых карточек, открытия стационара «Астория» для заболевших архитекторов. В вначале 1942 г. Николай Варфоломеевич проявил инициативу по консолидации сил архитекторов для решения будущих задач. Он убедил руководство города, что Ленинград нужно развивать совершенно в другой парадигме. В блокадное время он уже думал о мирном будущем города: собрал группу архитекторов для разработки генплана послевоенного города, – рассказал профессор кафедры градостроительства СПбГАСУ, доктор архитектуры Андрей Вайтенс.

Среди многочисленных зрителей «Архитектуры блокады» были студентки второго курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ Полина Голенкова и Полина Чиряева.

– Прочитав анонс кинопоказа, я поначалу удивилась, что тема блокады будет связана с архитектурой, потому что, говоря об этом трагическом периоде, обычно рассказывают в целом о подвигах героев-защитников, о том, как работали и выживали ленинградцы. Посмотрев фильм, я узнала о весомой лепте архитекторов в сохранение города и была потрясена кинохроникой. Лента трогает душу. Я горжусь, что учусь в историческом вузе, который в своё время заканчивали и преподавали здесь такие люди. Замечательно, что создатели фильма собрали столь содержательный материал, – поделилась впечатлениями Полина Чиряева.

Полина Голенкова соглашается с однокурсницей:

– Я впервые услышала о таком значимом вкладе архитекторов в оборону города. Петербург всегда славился своей архитектурой, в блокаду мы могли всего этого лишиться. И благодаря в том числе архитекторам, альпинистам, совершавшим, по сути, подвиги в своей профессиональной деятельности, облик города, который мы сегодня видим, сохранён. Их имена нельзя забывать так же, как и подвиги наших солдат. Фильм открыл для меня новые имена в архитектуре. Я удивлена, что люди в таких условиях создавали проекты, которые сегодня называют креативными, например, методы маскировки.

Благодарность создателям фильма выразила проректор по молодежной политике СПбГАСУ Ирина Луговская, отметив, что такой формат общения и презентации исторических знаний – один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания.

