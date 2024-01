Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

24–25 января ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов посетил Луганскую Народную Республику. Он встретился со студентами вузов ЛНР, которые участвуют в СВО, и поздравил их с Днем студента. Никита Анисимов вручил им подарки, а также передал письма от студентов НИУ ВШЭ для участников СВО. Учащихся также поздравили министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и ректор Луганского государственного университета Виктор Рябичев. Во время поездки Никита Анисимов передал гуманитарный груз для проходящих службу в зоне СВО студентов, в том числе из ВШЭ, ушедших на фронт добровольцами. В рамках визита также состоялось подписание трехстороннего соглашения между ректором ВШЭ, председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым и митрополитом Луганским и Алчевским Пантелеимоном. Соглашение направлено на методологическую помощь в организации духовного образования в ЛНР, включая экспертно-аналитическую, методическую и правовую поддержку религиозных и духовных образовательных организаций Луганской епархии. В ходе поездки Никита Анисимов вручил сертификаты об успешном прохождении курсов дополнительного профессионального образования сотрудникам Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, которые обучались в НИУ ВШЭ.

Высшая школа экономики по решению Минобрнауки России оказывает поддержку системе образования ЛНР. Эксперты университета помогают вузам республики разрабатывать программы развития, а также делятся опытом и знаниями с руководящими командами университетов, преподавателями и научными сотрудниками.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI