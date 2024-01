Поздравляем с Днём студента!

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Поздравляем студентов Государственного университета управления с их праздником – Днем студента!

Официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века.

25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета. Идея создания и проект Университета принадлежат русскому ученому М.В. Ломоносову и генерал-адъютанту И.И. Шувалову, которые понимали, насколько значимым для Российской Империи является создание такого научного учреждения.

За многолетнюю историю празднования Дня студента сложились определенные традиции: торжественные мероприятия, праздничные вечера, массовые гуляния и прочие увеселения.

Что ж, не будем отступать от заветов предков и соберемся сегодня вместе. Встречаемся на катке в саду Эрмитаж в 17:00, где шумно и весело проведем незабываемый праздник.

Не забыли мы и о пожеланиях.

Пусть пары начинаются в удобное время, задания выполняются вовремя, хвосты будут только у милых пушистиков, а оценки всегда радует глаз и родителей. Исполнение этих желаний в ваших руках, так что дерзайте!

Творите, созидайте, мечтай и воплощайте свои мечты жизнь. А наш университет предоставит вам наилучшие возможности для достижения поставленных целей!

Это Выхино,

Это ЮВАО,

Это наш ГУУ,

Любим мы его!

