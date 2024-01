Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Татьянин день в нашей стране всегда отмечался с душой и с размахом. Этот весёлый и шумный праздник напоминает нам о вековых традициях студенческого братства и заряжает молодёжь энергией на весь год.

Студенчество – прекрасная пора. Время, когда все дороги открыты.

Всё, что делается сегодня в части развития высшего образования, в конечном счёте, делается для вас.

Успешно стартовал процесс совершенствования национальной системы высшего образования. По всей стране создаются передовые инженерные школы, молодёжные лаборатории, развиваются программы поддержки молодёжных стартапов и творческие конкурсы.

Мы искренне гордимся нашими студентами, уже сейчас добившимися успеха. Молодыми учёными и участниками специальной военной операции, технологическими предпринимателями и талантливыми деятелями культуры.

Студенчество – наш авангард. Благодаря студентам Россия всегда остаётся молодой, смелой и устремлённой в будущее. Настоящей страной возможностей, для которой нет никаких преград.

Помните об этом и не жалейте сил, чтобы учиться. Учиться дружить, учиться любить, учиться следовать своему призванию. Учитесь лучшему у лучших, будьте по-настоящему жадными до знаний – и непременно вытянете в жизни свой счастливый билет!

С праздником, дорогие друзья!

В. Н. Фальков

