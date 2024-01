Поздравление ректора СПбГАСУ с Днём российского студенчества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дорогие студенты, аспиранты и выпускники, уважаемые преподаватели и сотрудники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета!

От всего сердца поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Этот праздник объединяет тех, кто внедряет в жизнь инновации, находится в авангарде образовательных и научных событий, определяет завтрашний день нашей страны и на кого обращены надежды и чаяния общества.

2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Мы вместе решаем важные задачи по вовлечению молодёжи в научную и исследовательскую деятельность, предоставляем новому поколению все возможности для реализации творческого потенциала.

Дорогие друзья, в этот замечательный праздник желаю вам неиссякаемой энергии, успехов и благополучия. Пусть реализуются намеченные планы и успехи сопутствуют всем добрым начинаниям!

