Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Татьянин день в нашей стране всегда отмечался с душой и с размахом. Этот веселый и шумный праздник напоминает нам о вековых традициях студенческого братства и заряжает молодежь энергией на весь год.

Студенчество — прекрасная пора. Время, когда все дороги открыты. Все, что делается сегодня в части развития высшего образования, в конечном счете — делается для вас. Успешно стартовал процесс совершенствования национальной системы высшего образования. По всей стране создаются передовые инженерные школы, молодежные лаборатории, развиваются программы поддержки молодежных стартапов и творческие конкурсы.

Мы искренне гордимся нашими студентами, уже сейчас добившимися успеха. Молодыми учеными и участниками специальной военной операции, технологическими предпринимателями и талантливыми деятелями культуры. Студенчество — наш авангард. Благодаря студентам Россия всегда остается молодой, смелой и устремленной в будущее. Настоящей страной возможностей, для которой нет никаких преград.

Помните об этом и не жалейте сил, чтобы учиться. Учиться дружить, учиться любить, учиться следовать своему призванию. Учитесь лучшему у лучших, будьте по-настоящему жадными до знаний — и непременно вытянете в жизни свой счастливый билет!

С праздником, дорогие друзья!

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