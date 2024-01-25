Открылась обновленная экспозиция «Десятилетие науки и технологий» на Международной выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем студентов ГУУ посетить интерактивную экспозицию Минобрнауки России в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая пополнилась новыми экспонатами.

К действующей с ноября выставке добавилось 25 новых объектов, среди которых, к примеру, макеты ускорительного комплекса NICA, арктического автобуса «Арктика», экспедиционного исследовательского судна «Профессор Молчанов» и другие.

Экспозиция демонстрирует изменения, произошедшие за последние 20 лет в российской науке, показывает возможности для самореализации молодежи в сфере исследований и разработок.

14 тематических залов выставки посвящены современным российским достижениям в сфере науки, технологий и высшего образования. Посетители могут узнать, какие результаты российских ученых уже применяется в медицине, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве, над чем сегодня работают российские исследователи, как уже в скором будущем благодаря этой работе может измениться качество жизни российских граждан, какие перспективы ждут молодых людей, решивших связать свою жизнь с наукой.

Для посетителей выставки работает система построения «Личного трека»: все желающие на входе могут получить браслет с RFID меткой, которые можно использовать для ответов на вопросы, размещённые в тематических залах. В конце выставки – при финальном считывании информации с браслета – алгоритм формирует персональные рекомендации по построению карьеры в науке.

Всего на выставке представлено более 60 экспонатов, среди которых есть уникальные решения:

— роботизированная медицинская система и манипулятор для 3D-биопечати;

— малый космический аппарат «Ярило» №5 для анализа химического состава атмосферы;

— беспилотная авиационная система «Контур» для автономного постоянного мониторинга заданной территории с целью выявления нарушений режима;

— оптический модуль детектора глубоководного нейтринного телескопа BaikalGVD;

— ручной автономный комплекс двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей «Тканевой пистолет»;

— макеты установок класса «мегасайенс» NICA и «СИЛА» и многое другое.

Также на выставке работает уникальная научная лаборатория от проекта «НАША ЛАБА». В ней собрано уникальное исследовательское оборудование, произведенное в России и Белоруссии, регулярно проводятся демонстрации и эксперименты. Тематика лаборатории ежемесячно меняется. В январе представлена биологическая и сельскохозяйственная лаборатория, в феврале – физическая и инженерная.

Экспозиция «Десятилетие науки и технологий» расположилась в павильоне № 57 на ВДНХ.

Здесь регулярно проходят Университетские недели, где представители высшей школы и НИИ из разных регионов России проводят лекции и рассказывают о достижениях отечественных ученых. Также посетители могут больше узнать об инициативах Десятилетия и принять в них участие.

Фотография предоставлена пресс-службой Министерства науки и высшего образования РФ.

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