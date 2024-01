Максим Решетников: объем федеральной поддержки Калининградской области на 3 года составит более 72 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Калининградская область продолжает наращивать собственные доходы и становится более независимой от федеральной поддержки. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по социально-экономическому развитию региона под председательством Президента РФ.

«В целом, в ближайшие 3 года на реализацию госпрограммы будет направлено более 72 млрд рублей. Реализация всех проектов в экономике и запуск новых потребует кадров. Уже сейчас спрос на кадры в 5,5 раз превышает предложение. Поэтому дополнительно предусмотрели 5,7 млрд рублей, начиная с 2026 года на новые мероприятия. В их числе – строительство кампуса среднего профессионального образования. Учебный кампус будет выпускать тысячу специалистов в год по 20 специальностям, которые нужны региону уже сейчас и потребуются в перспективе», – отметил Максим Решетников.

Долгосрочное развитие региона связано с решением двух ключевых задач, подчеркнул Максим Решетников. «Первое – независимое от санкций транспортное снабжение области. Благодаря механизму субсидирования морских перевозок за год увеличили грузооборот Калининграда с российскими портами в 1,5 раза к 2022 году, до 3,7 млн тонн», – сообщил он. По поручению главы государства Минфин зарезервировал 1,8 млрд рублей на этот год на данные цели, есть договоренность о дополнительном финансировании, если возникнет необходимость, добавил министр.

«Вторая стратегическая задача – диверсификация экономики, снижение потребности региона в грузоперевозках и в большей степени опора на компетенции жителей, технологии, на высокую добавленную стоимость продукции, – продолжил Максим Решетников. – Это связано с привлечением инвестиций. Помогаем региону их наращивать за счет разных механизмов господдержки».

Так, в рамках специального административного района упрощены условия для переезда иностранных компаний в Россию. В прошлом году на о. Октябрьский переехало 150 резидентов из других стран, что в 2 раза больше чем годом ранее и в 6 раз больше, чем в 2021-м году. «Только за последние 2 года резиденты САР принесли региону более 30 млрд рублей инвестиций и 11 млрд налогов», – сообщил министр.

В свою очередь резиденты действующей в Калининградской области ОЭЗ всего проинвестировали более 200 млрд рублей в самые разные отрасли: от сельского хозяйства, автосборки, легкой промышленности до рыболовства, ИТ, туризма. Кроме этого, в регионе реализуется более 30 крупных инвестпроектов на 400 млрд. рублей.

«Отдельная перспективная точка роста – туризм. Калининградская область активно использует механизмы господдержки для его развития», – обратил внимание глава Минэкономразвития. В госпрограмму по социально-экономическому развитию Калининградской области включили мероприятия по берегозащите и берегоукреплению для строительства набережной в г.Пионерский и развития туристической инфраструктуры.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ, создаются 12 модульных гостиниц на 230 номеров и два крупных отеля. Сейчас идет третий этап отбора по программе льготного кредитования, поступило еще две заявки на создание отелей. Также за счет инфраструктурных бюджетных кредитов строятся инженерные сети для трех санаторно-курортных комплексов на 1,3 тысячи мест.

В завершении министр отметил, что благодаря совместной работе с региональной командой, экономика Калининградской области устояла и уверенно развивается.

