День студента: политехников наградили знаком святой Татианы

25 января наша страна отмечает День российского студенчества — праздник молодости, надежд и открытий. А также День святой Татианы, небесной покровительницы учащихся. В Смольном соборе состоялось награждение петербуржцев почётными знаками за участие в духовно-нравственном просвещении молодёжи.

В этом году Божественную литургию в Смольном соборе Воскресения Христова — главном храме всех вузов России — совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий . Ему сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Пётр Мухин с клиром, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители.

Поздравляю студентов, преподавателей, лекторов, всех, кто сегодня пришёл в наш собор. Выражаю самые искренние благопожелания в вашей жизни, чтобы Господь укреплял вас на всех путях вашей жизни. Самое главное — укрепляйте веру, будьте добрыми, человеколюбивыми. Помогайте друг другу , — обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий к верующим.

В храме молились представители администрации и духовенства города, руководители университетов и студенты. С приветствием выступил председатель Совета ректоров Алексей Демидов.

Затем состоялось торжественное вручение почётных знаков святой Татианы в двух номинациях — «Молодёжная степень» и «Наставник молодёжи». Награду учредили в Санкт‑Петербурге в 1997 году Санкт-Петербургская епархия, Совет ректоров и ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».

Вручение знака Святой Татианы в День российского студенчества уже стало прекрасной традицией, я рад не первый год принимать участие в этой церемонии. Вдвойне приятно, что политехники всегда в ряду получающих эту высокую награду. Сегодня были отмечены Виктор Филиппович Борисенко, руководитель театра Политеха, который вот уже 50 лет занимается духовно-нравственным воспитанием молодёжи. А среди студенчества награду получила Анастасия Савина, лидер добровольческого движения нашего университета , — отметил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

Создатель и художественный руководитель Студенческого театра Виктор Борисенко на протяжении многих лет приобщает студентов и преподавателей к высокому искусству. Благодаря его труду и преданности делу, театр развивается, радует спектаклями и с каждым годом притягивает всё больше людей. Выпускники Политеха поддерживают отношения с театром, делятся опытом с молодыми актёрами. В 2023 году театр СПбПУ вошёл в пятерку лучши х студенческих театров России.

Специалист лаборатории прикладной психологии Гуманитарного института СПбПУ Анастасия Савина руководит отделом наставничества «Добро.Центра», курирует Школу саморазвития Центра волонтёрских проектов «Гармония», проводит тренинги и занятия в области психологии и развития коммуникативных навыков.

По традиции студенческий праздник продолжился балом в академии им. А. Л. Штиглица, на котором ребята, в том числе и политехники, вальсируют, исполняют полонез, кадриль и мазурку. В перерывах между танцами для них подготовили фотосессии, игры и сюрпризы.

