Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Победитель конкурса «Золотой факультет» – команда архитектурного факультета. Фото: Алёна Кузнецова

День российского студенчества – один из самых любимых праздников учащейся молодёжи. Он традиционно отмечается в Татьянин день, 25 января. Дата приурочена к событию 1755 г., когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении первого в нашей стране университета.

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете кипит студенческая жизнь. Вуз гордится своими студентами – волонтёрами, спортсменами, творцами, исследователями.

Представители нашего вуза стали обладателями грантов и стипендий Правительства Санкт-Петербурга. Чествование состоялось в рамках XXVI Санкт-Петербургской ассамблеи молодых учёных и специалистов.

Одним из самых ярких событий в нашем вузе стал межфакультетский творческий конкурс «Золотой факультет», посвящённый 16-летию студенческого совета. В центре внимания конкурсантов находились сказки. С заданием лучше всех справился архитектурный факультет, чьё выступление посвящалось сказкам Пушкина.

Команда СПбГАСУ выиграла всероссийский ТИМ-чемпионат. Выполняя задание от отраслевой компании BIMPRO, ребята получили возможность заявить о себе работодателям, погрузиться в профессиональную сферу.

В финале Осеннего кубка Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве команда СПбГАСУ стала лучшей в специальной номинации «Прорывное решение» по направлению «Строительство».

Наши студенты отличились на чемпионате профессионального мастерства Robotics Skills, став серебряными призёрами в компетенции «Цифровое производство».

Успехи студентов – во многом заслуга преподавателей, готовых делиться знаниями, наставлять, поддерживать. Их каждодневный труд, высокий профессионализм и самоотдача приносят добрые плоды. Поздравляем студентов и преподавателей с праздником! Сохраняйте на долгие годы жажду познания, стремитесь к новому и не останавливайтесь на достигнутом!

