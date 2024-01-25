День открытых дверей МГУ пройдет в пятницу в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

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В пятницу в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет День открытых дверей Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Мероприятие станет завершающим в цикле Дней студенчества, которые проходят в павильоне Компании в период с 23 по 26 января.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

Торжественное открытие Дня открытых дверей МГУ состоится в 12:30. В мероприятии примут участие проректор Университета Леонид Гусев и представители «Роснефти».

МГУ является ключевым вузом-партнером Компании с 2006 года. Среди основных направлений сотрудничества Компании и Университета – подготовка и переподготовка кадров, научно-исследовательская деятельность, создание инфраструктуры совместных проектов.

«Роснефть» взаимодействует со структурными подразделениями МГУ имени М.В. Ломоносова, а также с «Иннопрактикой», которая объединяет Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (ФНИР) и Центр национального интеллектуального резерва МГУ.

Подготовка и переподготовка кадров – важная составляющая сотрудничества Компании и МГУ. «Роснефть» принимает участие в реализации инновационных образовательных проектов Университетской гимназии МГУ, в том числе содействует развитию проекта «Роснефть-классы» посредством организации Гимназией дистанционных курсов повышения квалификации преподавателей и лекционного курса для учащихся «Роснефть-классов».

Для привлечения на предприятия Компании молодых специалистов «Роснефть» ежегодно проводит профориентационные мероприятия для студентов МГУ, организует долгосрочные стажировки и производственные практики, а также поощряет перспективных преподавателей корпоративными грантами и выплачивает стипендии лучшим студентам.

На базе кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ создан Научно-образовательный центр ПАО «НК «Роснефть» по цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли, в рамках которого с 2020 года реализуется профильная магистерская программа «Цифровизация в сфере геологии горючих ископаемых».

В то же время на базе Биологического факультета МГУ реализуется корпоративная магистерская программа «Геномика и здоровье человека», которая готовит высококвалифицированных специалистов в области генетических технологий.

«Роснефть» также организует стажировки студентов и преподавателей МГУ в ведущих российских образовательных и научных организациях. В рамках этого проекта специалисты МГУ принимают участие в модернизации профессиональных образовательных программ и повышении квалификации преподавателей учебных заведений Красноярского края, которые обеспечивают подготовку кадров для проекта «Восток Ойл».

Кроме того, Компания и МГУ совместно реализуют программы по профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров по ключевым актуальным направлениям.

Еще одним важным направлением сотрудничества «Роснефти» и МГУ является научно-исследовательская деятельность. Ученые Биологического факультета МГУ при поддержке Компании и «Иннопрактики» разработали биопрепарат для очистки береговой линии от углеводородных загрязнений для применения в Арктике и на Дальнем Востоке. Испытания препарата проходят на базе Беломорской биологической станции МГУ.

В 2022 году «Роснефть» и «Иннопрактика» продолжили реализацию уникального проекта по изучению шельфа Арктики с бурением морских малоглубинных стратиграфических скважин. Анализ добытого керна выполняется силами специалистов «Иннопрактики» и Геологического факультета МГУ.

Результатом сотрудничества Тюменского нефтяного научного центра, который является частью научно-проектного блока «Роснефти», и «Иннопрактики» в 2022 году стало создание программного комплекса «РН-Цифровой керн», позволяющего проводить исследования цифровой копии керна.

Результаты многолетней работы «Роснефти» и ФНИР по изучению российского Севера нашли отражение в изданных экологических атласах «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Баренцево море», «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы», «Морские птицы Российской Арктики», а также в научно-популярной книге «Открывая Арктику заново».

Неслучайно День открытых дверей МГУ в павильоне «Роснефти» проходит в один день с отраслевым днем «Экологии», который проводится на выставке «Россия» в рамках Дней российской экономики.

В течение тематического дня посетители павильона смогут ознакомиться с совместными проектами «Роснефти» и МГУ по изучению Арктики и экологическим исследованиям, а также посмотреть документальные фильмы про комплексные экспедиции в Арктику. Кроме того, гостей павильона ждут увлекательные лекции, мастер-класс по графическому рисунку животных-биоиндикаторов, а также викторины с призами.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

25 января 2024 г.

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