День открытых дверей МГИМО прошел в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

25 января, в День российского студенчества, в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.

В церемонии торжественного открытия приняли участие Вице-президент по кадровым и социальным вопросам – Директор Департамента кадров «Роснефти» Наталия Минчева, первый проректор МГИМО, профессор Геннадий Толстопятенко, Директор Международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин, а также другие представители Компании и ВУЗа.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».

«Наша система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» существует уже около 20 лет. Отвечая запросам бизнеса, система изменяется, совершенствуется, приобретает новые направления развития. Инвестиции Компании в работу с молодежью и развитие образовательных организаций-партнеров ежегодно составляют более 1 млрд рублей, за последние пять лет – около 6 млрд рублей», – рассказала Наталия Минчева. По ее словам, эти средства Компания направляет на современное оснащение школ, колледжей и вузов, на поддержку талантливых студентов, молодых преподавателей и ученых. Но и это далеко не все. В регионах своего присутствия «Роснефть» реализует крупные инфраструктурные проекты в сфере образования.

Сотрудничество «Роснефти» и МГИМО насчитывает уже почти два десятилетия. Взаимодействие носит комплексный характер и включает совместные проекты в различных сферах: подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, развитие деятельности базовой кафедры «Роснефти», образовательной инфраструктуры университета, научно-исследовательская деятельность, а также поддержка студентов и преподавателей.

«Роснефть» – это не только нефть и нефтепродукты, это глобальная компания и стратегический партнер нашего института, – заявил профессор Толстопятенко. – Компания поддерживает программы МИЭП и все наши программы подготовки международников вне зависимости от их специализации. Поэтому неудивительно, что День МГИМО мы отмечаем сегодня здесь на площадке «Роснефти». За это отдельная большая благодарность руководству Компании».

С 2007 года в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО действует базовая кафедра «Роснефти» «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность», где готовят магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». За время работы базовой кафедры более 150 студентов-магистрантов этой программы прошли долгосрочную стажировку в Компании. Кроме того, на базе МИЭП МГИМО реализуется корпоративная программа Мастер делового администрирования (МВА) «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли».

С 2017 года на базе Одинцовского филиала МГИМО также функционирует Центр корпоративного обучения и развития «Роснефти», в котором проходит обучение руководителей и специалистов Компании по различным направлениям: «Экономика и финансы», «Международные проекты», «Собственность», «Социальные программы», «Кросс-культурные коммуникации» и др.

«Роснефть» и МГИМО реализуют проекты образовательного сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с Университетом Цинхуа (Китай), и осуществляют деятельность по обучению в России иностранных граждан, среди которых студенты из Монголии и Кубы.

Результаты сотрудничества «Роснефти» и МГИМО в научно-исследовательской сфере активно используются при подготовке и реализации проектов Компании. Кроме того, «Роснефть» поощряет перспективных преподавателей корпоративными грантами и оказывает поддержку студентам, проходящим долгосрочные стажировки в Компании.

Сотрудники и студенты ВУЗа познакомили посетителей павильона с образовательными программами и деятельностью МГИМО и МИЭП в целом. Также в павильоне состоялись выступления студентов из Монголии, проходящих целевое обучение по направлению «Роснефти», председателя Студенческого союза МГИМО, председателя Китайского клуба НСО МГИМО и лучших студентов МИЭП.

Дни студенчества в павильоне Компании продолжатся 26 января, когда состоится День открытых дверей МГУ им. М.В. Ломоносова

.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

