«Выпускник нашей программы будет не только управлять инновационным развитием, но и создавать новый бизнес»

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ представляет новую программу «Управление инновационным бизнесом». Онлайн-магистратура готовит лидеров экономики будущего — создателей и управляющих бизнесом, основанном на инновациях. Программа синтезирует предпринимательские и управленческие компетенции, ее преподаватели — ведущие эксперты, собственники и руководители инновационных компаний. Как программа Школы инноватики и предпринимательства помогает студентам избежать управленческих ошибок основателей быстрорастущих компаний и не оказаться в числе 90% стартаперов, потерявших бизнес на взлете, рассказал ее академический руководитель Андрей Цымбал.

— Андрей Александрович, давайте начнем с основ: как в профессиональном сообществе трактуется инновационный бизнес? — Прежде всего, он лежит в двух плоскостях: либо это бизнес с использованием современных технологий, например искусственного интеллекта, либо сам бизнес является проводником инновационных товаров или услуг, как, например, выпуск новой высокотехнологичной продукции. — Какую эволюцию прошел инновационный бизнес в России? — Инновационный бизнес в каком-то смысле был всегда и во всех странах. Так, когда-то простой автомобиль был инновацией. Если же мы говорим о современной, постсоветской России, то тут, конечно, можно наблюдать явные этапы развития. В 90-х годах так называемый отток мозгов и упадок в науке негативно сказались на инновационном развитии в целом, ведь исходным сырьем для инноваций во многом служат научные исследования. В 2000-х экономика стала расти, появилось много частных инвесторов, а также венчурных фондов, однако национальная экосистема еще не была в полной мере запущена. В конце 2000-х — начале 2010-х были созданы все значимые институты развития, специальные организации, которые помогали инновационному бизнесу на старте (Российская венчурная компания, «Сколково», особые экономические зоны и др.). Да, не все инноваторы и предприниматели пользовались мерами поддержки, но в целом это помогло развить инновационную экосистему в стране, наладить крепкие международные контакты, привлечь инвестиции. — Насколько высок уровень инновационной активности в России? — Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, по итогам 2022 года в высокотехнологичных отраслях он достиг 42,7%, что более чем вдвое превосходит среднее значение по обрабатывающим производствам (20,7%) и практически втрое — по промышленному производству в целом (15,6%). Активнее всего инновационную деятельность осуществляют производители летательных и космических аппаратов (51,1%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (48,4%). Все больше появляется именно инновационных компаний, которые в своей основе имеют проекты, связанные с высокими технологиями и ИТ. — Есть ли в России системная подготовка управляющих инновационным бизнесом? — Сегодня многие хотят запустить свой стартап, это не просто стало модным, а вошло в наш культурный код, по крайней мере это точно относится к молодым поколениям. И у начинающих с нуля есть для этого масса возможностей: инкубаторы, акселераторы, конкурсы, гранты и т.д. А вот как грамотно управлять стартапом, чтобы неожиданно не потерять свой бизнес на взлете, как его развивать, масштабировать дальше, из «гаража» сделать устойчивый быстрорастущий инновационный бизнес — этому сейчас системно не учит никто.

Как правило, основатели и менеджеры стартапов учатся на своих, порой необратимых ошибках. И, по статистике, 90% стартапов, совершив успешный выход на рынок, быстро исчезают: закрываются, сдуваются, основатели ссорятся между собой, теряют инвесторов и т.д. Отчасти это связано со спецификой именно инновационного бизнеса, его рисками. Поэтому наша программа как раз и направлена на обучение предпринимателей и управленцев, которые должны уметь масштабировать и поддерживать высокие темпы развития такого бизнеса. С учетом новых технологических вызовов, стоящих перед экономикой России, потребность в таких компетенциях и опыте становится критической. — С какими управленческими вызовами обычно сталкиваются основатели стартапов? — С одной стороны, начинающий предприниматель, погружаясь в свой стартап, зачастую внезапно обнаруживает себя на позиции генерального директора или CTO собственной компании и, совершенно не понимая, что с этим всем теперь делать и что дальше, начинает совершать одну управленческую ошибку за другой. С другой стороны, опытный менеджер, скажем, производственной компании в какой-то момент понимает, что бизнес уже не в рынке, конкуренты обходят, причем такими темпами, что в текущей модели управления, с имеющейся линейкой продуктов за ними не угнаться. Надо или меняться, или закрываться. А если меняться, то как? И тем и другим нужны одни и те же знания, подходы, компетенции и инструменты, но с учетом специфики разных этапов их профессиональной деятельности. Но самое главное, что им нужно, — это уметь видеть картину целиком, уметь работать с будущим, так, чтобы оно работало на, а не против них, определять стратегические цели и выстраивать гибкий маршрут для их достижения, грамотно мотивируя команду и коллектив и выстраивая устойчивую систему отношений со своими потребителями, заказчиками, партнерами, а также коллективом. — Как выстроена ваша программа? — Концепция программы строится на синтезе инновационных, предпринимательских и управленческих подходов, методик и компетенций, которыми должен обладать любой успешный менеджер современной компании, тем более основатель инновационного бизнеса. Выпускник нашей программы будет уметь не только управлять инновационным развитием уже сложившейся организации, но и создавать новый бизнес, отдельные продукты с нуля, а также проактивно, на опережение рынка развивать существующий бизнес. Дизайн программы уникален тем, что объединяет в себе два крупнейших блока, которые до сих пор преподавались отдельно: бизнес-акселератор на первом году обучения (от создания бизнеса/продукта с нуля до сопровождения его выхода на рынок); программу уровня МВА на втором году обучения (развитие управленческих компетенций). — Как на программе выстроена практика? С какими индустриальными партнерами вы работаете? — Практика — в центре обучения на программе. Она сопровождается и подкрепляется системными теоретическими знаниями, актуальными рыночными примерами и инструментами. Первый год студенты работают в командах и проходят путь от идеи инновационного бизнеса/продукта до его вывода на рынок. Каждую команду сопровождает опытный бизнес-трекер из числа преподавателей-практиков и экспертов школы. В качестве курсовой работы студенты защищают бизнес-модель инновационной компании. На втором году обучения продолжается работа в командах, но уже по задачам следующего уровня — развитие и масштабирование инновационного бизнеса. Здесь широко применяется метод case study для развития управленческих компетенций. Выпускная квалификационная работа студентов (диплом) — это защита реального бизнес-проекта или бизнес-кейса, разработанного в ходе обучения в магистратуре. В течение обучения студентов ожидают встречи и мастер-классы с собственниками и руководителями инновационных компаний, институтов развития, отраслевыми и технологическими экспертами, работа над стоящими перед ними задачами, изучение их бизнес-моделей и кейсов. Школа уже много лет сотрудничает с крупнейшими брендами и корпорациями (Сбер, РЖД, «Ростех», «Аэрофлот», ОДК, «Алроса» и др.), быстрорастущими инновационными компаниями (Ozon, «ВкусВилл», «Яндекс», Wildberries и др.), экспертными институтами и ассоциациями (Клуб директоров по науке и инновациям, РВК, «Сколково», НИСКУ и др.), а также имеет обширные связи в предпринимательском и инновационном сообществе. — Какую карьеру строят выпускники программы? — Здесь перспективы самые разные, но все они обусловлены уникальной добавленной ценностью выпускника программы Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ, которую мы создаем во время обучения с помощью целого спектра собственных подходов, методик, профессионалов и талантов. Не только наши выпускники, но и студенты-первокурсники предельно востребованы рынком Многие уже во время учебы испытывают на себе настоящую карьерную перезагрузку, невероятными темпами вырастая в собственной компании, включаясь в новые проекты, меняя работу на более ответственную и высокооплачиваемую. Некоторые начинают собственный бизнес и, насколько нам известно, преуспевают в нем. Мы не сомневаемся, что подобная карьерная перезагрузка ожидает и студентов нашей новой программы, тем более что мы регулярно получаем вакансии и запросы от наших партнеров, выпускников и даже преподавателей. На рынке очень остро ощущается дефицит кадров с предпринимательскими компетенциями, понимающих и в управлении, и в технологиях, умеющих мыслить стратегически и владеющих полным арсеналом инструментов инноватора. Такие специалисты находят себя в различных отраслях — от медицины до ИТ. Как правило, выбор сферы деятельности обусловлен первым высшим образованием и предыдущим опытом работы. А приобретенные на программе компетенции дают возможность выйти на новый карьерный уровень, капитализировать свой опыт, знания и идеи в собственный бизнес, достичь амбициозных целей в профессиональном и личностном развитии. Текст: Екатерина Зиньковская, «Вышка Онлайн»

