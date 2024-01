«Башнефть» трудоустроила на свои предприятия более 40% студентов-практикантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») в 2023 году трудоустроила на свои предприятия по рабочим профессиям более 40% студентов от общего количества практикантов. Практику и стажировку на предприятиях «Башнефти» прошли 1,5 тыс. студентов.

«Роснефть» реализует ряд проектов для привлечения в Компанию талантливой молодежи и формирования внешнего кадрового резерва из числа выпускников «Роснефть-классов», вузов и ссузов-партнеров.

На время производственной практики по рабочим профессиям в «Башнефти» часть студентов получает предложение об официальном трудоустройстве. В прошлом году предложения получили более 600 учащихся. Такой подход позволяет студентам начать карьеру в крупнейшей компании региона, а также обеспечить наработку трудового стажа уже на этапе обучения. По окончании практики в прошлом году свыше 120 студентов 3-4 курсов продолжили работу в «Башнефти», совмещая трудовую деятельность с учебой. Для удобства ключевые партнерские учебные заведения компании: Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и Уфимский топливно-энергетический колледж (УТЭК), сформировали более 10 корпоративных групп «Башнефти», в которых студенты учатся по индивидуальным графикам занятий.

Такой формат дуального образования* становится все более востребованным во взаимодействии работодателей, учебных заведений и студентов.

Кроме того, в рамках реализации масштабной корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие», школьники Башкортостана обучаются в «Роснефть-классах». Здесь они получают углубленные знания по выбранным профессиям. 90% выпускников «Роснефть-классов» поступили в вузы на бюджетной основе.

Также «Башнефть» ежегодно вручает около 70 корпоративных грантов преподавателям и стипендий талантливым студентам вузов и ссузов.

* Дуальное образование – вид обучения, при котором теоретическая часть проходит в образовательном учреждении, практическая – непосредственно на предприятии, а иногда сразу на будущем рабочем месте студента.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа ведется также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

25 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI