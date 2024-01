Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie wiceministra financiera Juranda Dropa z przedstawicielami pracodawców

23 de septiembre de 2024 r. El ministro de finanzas Jurand Drop spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Tematem spotkania były regulacje w zakresie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich. Uczestnicy spotkania jako reprezentanci podmiotów korzystających z usług firm audytorskich i jako instytucje zgłaszające wspólnych kandydatów do Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania na dzoru nad firmami audytorskimi i współpracy z Agencją.

Uczestnicy spotkania nawiązali również do projektowanych przepisów dotyczących nowych obowiązków dla przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

Wspomnieli też o roli biegłych rewidentów i księgowych w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w kontekście obserwowanego spadku zainteresowania wykonywaniem tych zawodów.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali o toczących się pracach nad potencjalnymi zmianami do przepisów ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarki cyfrowej.

El ministro Jurand Drop podkreślił otwartość na konsultacje interesa zriuszami w procesie stanowienia prawa oraz innych inicjatyw, które mają wpływ na kształtowanie mechanizmów rynkowych. Przedstawiciele pracodawców pozytywnie odnieśli się do tych deklaracji i podkreślili istotność konsultacji proponowanych zmian przepisów w sposób pozwalający na ich rzeczywistą ocenę przez interesariuszy i w dialogu z nimi.

