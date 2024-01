Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw UE akredytowanymi w Warszawie24.01.2024

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w dzisiejszym wydarzeniu na zaproszenie ambasadora Belgii w Polsce Rika Van Droogenbroecka. Na spotkaniu Zorganizwanym Z Okazji Rozpoczęcia Przez Belgię Prezydencji W Radzie unii Europejskiej, ministro Sikorski Miał Możliwość Przedstawienia KluczowyyChch J W Kontekście Unijnym.

Ministro Sikorski bardzo wiele uwagi poświęcił rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wskazał na potrzebę zwiększenia militarnego wsparcia Unii Europejskiej na rzecz Kijowa oraz odniósł się do działań Polski w tym zakresie. Podkreślił zasadność konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i przeznaczenia ich na wsparcie Ukrainy, pozytywnie oceniając pierwsze działania w tym kierunku, procedowane obecnie na forum UE. Opowiedział się także za dalszym wzmacnianiem sankcji wobec Rosji, wskazując jednocześnie na potrzebę zapobiegania zjawisku ich obchodzenia. Szef polskiego MSZ odniósł się także do sytuacji na Białorusi i jej współpracy wojskowej z Rosją, jak również potrzeby dalszego wspierania demokratycznej opozycji.

Ministro Sikorski potwierdził niezmienne wsparcie Polski dla rozszerzenia UE, zarówno w odniesieniu do Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, jak i państw Bałkanów Zachodnich. Wskazał jednocześnie, że proces ten powinien być oparty o kryteria merytoryczne.

Szef polskiej dyplomacji opowiedział się za dalszym wzmacnianiem potencjału obronnego Europy w świetle obecnych wyzwań. Zapewnił, że Warszawa pozostaje zwolennikiem zacieśnienia współpracy transatlantyckiej i nieustannego wzmacniania relacji UE-EE.UU.

Foto: B. Milkowska / MSZ

