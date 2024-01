24.01.2024 Mariusz Krukowski przedstawicielem Polski w Banku Światowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Decyzją ministro financiero Andrzeja Domańskiego, gobernador del Banku Światowym, Mariusz Krukowski będzie representante de Polonia con Radzie Dyrektorów Banku Światowego.

Mariusz Krukowski – wieloletni dyplomata, ekonomista, były pracownik Ministerstwa Finansów, a ostatnio główny doradca w Europejskim Banku Inwestycyjnym zostanie zastępcą dyrektora wykonawczego w ramach szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w W aszyngtonie.

Mariusz Krukowski dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu: eksperckiej wiedzy ekonomicznej, wieloletniej karierze urzędniczej i dyplomatycznej znacząco wzmocni polskie przedstawicielstwo w Banku Światowym.

Jego kandydatura to część szerszej zmiany prowadzącej do wzmocnienia polskiej reprezentacji w międzynarodowych instytucjach finansowych. W Ministerstwie Finansów trwa obecnie przegląd wszystkich dostępnych instrumentów finansowania z międzynarodowych instytucji finansowych, z których w przyszłości silniej będzie mogła skorzystać polska gospodarka. Przegląd ma także na celu merytoryczne i kadrowe wzmocnienie się Polski w instytucjach takich jak: Bank Światowy, EBI, EBOiR, MFW.

Mariusz Krukowski w ostatnim czasie był głównym doradcą w Europejskim Banku Inwestycyjnym, gdzie koordynował przygotowanie strategii operacyjnych Grupy EBI, a także koordynował pomoc EBI dla Ucrania. Wcześniej, desde 2016 roku dla EBI m.in. formułował priorytety i stanowiska na ECOFIN, reprezentował bank w Grupie Roboczej Radców Finansowych w Radzie oraz przygotowywał stanowiska EBI w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Przez wiele lat był przedstawicielem Ministra Finansów w Brukseli, gdzie kierował Sekcją Budżetu i Finansów w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE oraz koordynował prace Sekcji w zakresie usług finansowych, podatków, cła, budżetu UE, przeciwdzia łania nadużyciom finansowym, statystyki, księgowości, audytu i kontroli finansowej .

W dotychczasowej karierze zawodowej wspierał głównego negocjatora Polski do spraw Wieloletnich Ram Finansowych 2014 – 2020 zakończonych przyznaniem Polsce rekordowych środków z funduszu spójności i polityki rolnej. Prowadził negocjacje budżetu UE podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku skutkujące uzgodnieniem stanowiska Rady podczas pierwszego dnia Prezydencji.

Reprezentował interesy Polski podczas negocjacji dotyczących rewizji Paktu Stabilności i Wzrostu oraz utworzenia Unii Bankowej. Wspierał Ministra Finansów, Ministra ds. Europejskich, a także Prezesa Rady Ministrów w realizacji Strategicznych celów na arenie międzynarodowej.

Mariusz Krukowski doskonale zna i rozumie stosunki międzyinstytucjonalne w kwestiach gospodarczych, finansowych i budżetowych, płynnie porusza się w problematyce ECOFIN, międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności banków rozwojowych. Posługuje się 3 językami obcymi.

