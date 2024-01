24.01.2024 Antykoncepcja awaryjna dostępna bez recepty – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Antykoncepcja awaryjna dostępna bez recepty – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy24.01.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwia zakup tak zwanej pigułki „dzień po” bez recepty od 15. roku życia. Dzięki temu, kobiety będą mogły mismo decydować o sobie i szybko skorzystać z antykoncepcji awaryjnej. El primer ministro Donald Tusk podczas konferencji prasowej zapowiedział również polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Pierwsze spotkanie ma się odbyć w marcu w Warszawie.

Pigułka „dzień po” bez recepción del 15. roku życia

Polski rząd wsłuchuje się w głos kobiet. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty od 15. roku życia. To ważna decyzja dla wszystkich Polek – będą mogły mismo decydować o sobie i swojej przyszłości.

Jest to metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia. A więc nie jest to tabletka wczesnoporonna, tylko zapobiegająca zajściu w ciążę– podkreślił primer ministro Donald Tusk.

Consultas en Polonia y Ucrania en Warszawie

Prezes Rady Ministrów ogłosił, że zgodnie z deklaracją złożoną w Kijowie, w drugiej połowie marca mają odbyć się pierwsze pełnowymiarowe konsultacje międzyrządowe. Pozwolą one zacieśnić współpracę pomiędzy Polską i Ukrainą.

Wracamy do pełnowymiarowych konsultacji międzyrządowych, te najbliższe powinny odbyć się w Warszawie, w drugiej połowie marca. Tak ustaliłem wstępnie z panem premierem Szmyhalem i panem prezydentem Zełenskim – przekazał szef polskiego rządu.

Rozmowy polsko-ukraińskie będą dotyczyć m.in. kwestii związanych z:

deportes deportivos e importaciones;

budową autostrady od przejścia granicznego w Krakowcu do miasta Równe;

możliwością współpracy na rzecz komercyjnej produkcji nowoczesnej amunicji;

możliwością sprzedaży Ukrainie broni czy amunicji.

Dla mnie jest bardzo ważne, aby przyjąć takie ustalenia pomiędzy stroną polską i ukraińską, żeby polski rynek, polscy producenci rolni, polscy rolnicy, nie byli zagrożeni niekontrolowanym napływem produktów rolnych ze strony Ukrainy – powiedział Prezes Rady Ministrów.

