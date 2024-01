1120 олимпийских бассейнов в сутки: как снабжают водой Москву

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За 2023 год станции водоподготовки АО «Мосводоканал» поставили в столицу и Подмосковье 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ежедневно в городскую распределительную сеть поступало в среднем 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, или около 1120 олимпийских бассейнов. Водой обеспечивали более 15 миллионов человек — примерно каждого десятого жителя России.

Воду для столичного региона готовят на четырех станциях: Западной, Рублевской, Восточной и Северной. Там используют классическую двухступенчатую схему очистки: природную воду осветляют, фильтруют и обеззараживают. Технологии и оборудование при этом постоянно совершенствуются. Так, в Москве впервые в стране в больших масштабах внедрили мембранное фильтрование. Кроме того, на станциях водоподготовки применяют озонирование с сорбцией на активированном угле.

Питьевая вода поступает в городскую сеть водоснабжения, самую протяженную в стране — длиной около 13 тысяч километров. Перед тем как подавать воду в город, на станциях в нее добавляют гипохлорит натрия, который надежно защищает ее от бактерий и микроорганизмов при транспортировке.

Обслуживанием водопроводных сетей в городе занимается 15 территориальных подразделений АО «Мосводоканал». Всего в компании работают более 120 оснащенных современной техникой и оборудованием бригад, при этом 52 из них дежурят круглосуточно. Кроме того, специалисты регулярно проводят диагностику подземных трубопроводов, чтобы те прослужили как можно дольше.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что качество питьевой воды в столице строго контролируется. Так, в 2023 году было проведено более трех миллионов анализов.

