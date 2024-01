Экомаршруты протяженностью почти семь километров обустроили в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства проложили экомаршруты в новом парке, расположенном в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведено благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроили прогулочные маршруты вдоль рек, организовали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек», — отметил он.

Экотропы общей протяженностью почти семь километров проходят вдоль русла рек и по дну Садковского оврага. Берега связывают 19 пешеходных мостов.

Все экомаршруты органично встроены в общее пешеходное пространство парка. На настилах сделали девять видовых площадок с местами для отдыха, вдоль экотроп установили светильники торшерного типа с лампами с уменьшенным излучением ультрафиолета.

Благодаря экотропам можно будет беспрепятственно гулять на территории нового парка, изучать местную флору и фауну. Они также позволят снизить антропогенную нагрузку на природоохранный объект.

