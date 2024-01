Число контрактов между столичными и зарубежными представителями туристической отрасли выросло втрое

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году представители столичной туристической индустрии посетили с бизнес-миссиями 10 стран, провели ознакомительные туры по Москве для четырех зарубежных делегаций и приняли участие в 15 международных отраслевых выставках. Результатом активного взаимодействия с коллегами из других государств стало заключение около 2,5 тысячи международных контрактов — втрое больше, чем годом ранее.

«В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбай и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур. Впервые отраслевые компании города вышли на рынки Бахрейна, Катара и Ирана», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Так, например, во время визита в Джакарту (Индонезия) российский и местный туроператоры подписали соглашение о сотрудничестве. Первые групповые туры в рамках договора организуют уже в феврале.

Всего в 2023 году было проведено девять тысяч деловых переговоров с участием представителей гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств. Количество встреч увеличилось на 50 процентов по сравнению с 2022-м.

«При подготовке презентаций учитывались особенности каждого региона и портрет местного туриста. Например, коллег из Индонезии и Малайзии знакомили с программой празднования Нового года в Москве. В странах Ближнего Востока акцент делался, в частности, на отелях высокого класса и на разнообразии столичных брендов дизайнерской одежды. Отдельно обсуждались вопросы, касающиеся авиасообщения и визовой политики», — уточнила заммэра.

Благодаря бизнес-миссиям появились и новые международные проекты. Весной российская столица и индийская Ассоциация MICE-агентств (NIMA) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого была заявлена программа подготовки амбассадоров Москвы в Индии. Первые 50 участников уже завершили обучение.

Зарубежные партнеры и сами приезжали в российскую столицу с ознакомительными визитами. С инфраструктурой и достопримечательностями Москвы знакомились гости из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Саудовской Аравии.

Им также представили проекты, посвященные межрегиональным путешествиям по России. Среди них совместный с Тюменью проекта «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», маршруты из Москвы в Казань, Санкт-Петербург и другие города.

Ожидается, что благодаря проделанной в 2023 году работе внешний турпоток значительно увеличится.

