Цифровые технологии в бизнесе: практики и барьеры использования

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ запускает новую серию дайджестов «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса», в которой будет знакомить с результатами обследования масштабов, направлений и тенденций цифровизации бизнеса. В первом выпуске пойдет речь о наиболее востребованных цифровых решениях, а также практиках и барьерах их использования в российских компаниях.

