Финансовые новости: 24.01.2024, 14-41 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZYLU6 (ДОМ.РФ1P1R).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

24.01.2024

14:41

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 24.01.2024, 14-41 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 104.83) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1093.97 руб., эквивалентно ставке 9.38 %) ценной бумаги RU000A0ZYLU6 (ДОМ.РФ1P1R).

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