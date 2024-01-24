Финансовые новости: Плановый релиз 29 января 2024 года на Срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В субботу, 27 января 2024 года, приглашаем вас принять участие в тестировании обновлений на промышленном контуре Срочного рынка:
1. Подготовка к запуску фьючерсных контрактов на казахский тенге и белорусский рубль
2. Запускается модификация учета дивидендной поправки на вечные фьючерсы на индексы
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 25 января 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.
2. Брокер
3. Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
4. IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
Обращаем Ваше внимание, что в с 27-28 января 2024 году будут проводится внутренние тестирования на Валютном и Фондовом рынках.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 27 и 28 января.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.