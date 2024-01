Финансовые новости: Плановый релиз 29 января 2024 года на Срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В субботу, 27 января 2024 года, приглашаем вас принять участие в тестировании обновлений на промышленном контуре Срочного рынка:

1. Подготовка к запуску фьючерсных контрактов на казахский тенге и белорусский рубль

2. Запускается модификация учета дивидендной поправки на вечные фьючерсы на индексы

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 25 января 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Брокер

3. Логин и раздел, с которого будут производиться тесты

4. IP адрес, с которого будет осуществляться доступ

Обращаем Ваше внимание, что в с 27-28 января 2024 году будут проводится внутренние тестирования на Валютном и Фондовом рынках.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 27 и 28 января.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI