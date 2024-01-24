Финансовые новости: О признании выпусков облигаций несостоявшимися, об аннулировании регистрации выпусков, об исключении их из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.01.2024 приняты следующие решения:

в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги следующих выпусков биржевых облигаций:

Наименование эмитента/организации Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRT_TATN-5Y-001Р-597R Идентификационный/Регистрационный номер выпуска 4B02-627-01481-B-001P от 11.12.2023 Торговый код RU000A107DA3 ISIN код RU000A107DA3 Раздел Списка Третий уровень

признать несостоявшимися указанные выпуски биржевых облигаций;

аннулировать регистрацию указанных выпусков биржевых облигаций;

исключить 24.01.2024 данные биржевые облигации из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.



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