Финансовые новости: О признании выпусков облигаций несостоявшимися, об аннулировании регистрации выпусков, об исключении их из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.01.2024 приняты следующие решения:
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги следующих выпусков биржевых облигаций:
|Наименование эмитента/организации
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRT_TATN-5Y-001Р-597R
|Идентификационный/Регистрационный номер выпуска
|4B02-627-01481-B-001P от 11.12.2023
|Торговый код
|RU000A107DA3
|ISIN код
|RU000A107DA3
|Раздел Списка
|Третий уровень
- признать несостоявшимися указанные выпуски биржевых облигаций;
- аннулировать регистрацию указанных выпусков биржевых облигаций;
- исключить 24.01.2024 данные биржевые облигации из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
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