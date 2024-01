Физкультурный комплекс с двумя бассейнами построят в Гольянове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Гольяново по адресу: Алтайская улица, владение 33 продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его готовность составляет примерно 27 процентов, об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«На объекте завершаются монолитные работы, приступили к монтажу металлоконструкций ферм перекрытия чаши большого бассейна, в конце января планируем начать устройство кровли. Кроме того, в ближайшее время приступим к работам над внутренними инженерными системами — отоплением и вентиляцией. Завершение основных строительно-монтажных работ на данном объекте предусмотрено в конце текущего года», — сказал Рафик Загрутдинов.

Общая площадь трехэтажного объекта составит около четырех тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна, в том числе для оздоровительного плавания 25 на 16 метров и для обучения детей плаванию 10 на шесть метров, спортивный зал, буфет, раздевалки, административные и другие помещения.

Архитектурный облик станет отличительной особенностью здания, он будет перекликаться со стилем советского модернизма. Фасады выполнят в черном, белом, красном и сером цветах. Также проектом предусмотрено панорамное остекление, за счет чего внутрь будет проникать солнечный свет. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Физкультурно-оздоровительный комплекс адаптируют для маломобильных посетителей. В сутки его смогут посещать 1130 человек.

Рафик Загрутдинов добавил, что количество спортивных объектов в Москве выросло более чем в два раза. Их строительство позволило более чем вдвое увеличить число жителей города, занимающихся спортом.

