Стартовал Пятый Форум Ассоциации вузов России и Беларуси

24 января в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке Московского университета начал свою работу Пятый Форум Ассоциации университетов России и Беларуси. Организаторами Форума выступили Российский Союз ректоров, МГУ имени М.В. Ломоносова и Белорусский Республиканский Совет ректоров учреждений высшего образования. Мероприятие прошло под председательством президента Российского союза ректоров, ректора МГУ академика В.А. Садовничего (с российской стороны) и председателя Белорусского республиканского совета ректоров, ректора Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники В.А. Богуша (с белорусской стороны).

В мероприятии принимает участие более 70 ректоров и представителей российских и белорусских университетов. В рамках встречи участники обсуждают приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в образовательной, научно-технической и гуманитарной сферах, делятся друг с другом передовым опытом и лучшими практиками. В рамках Форума состоялось подписание двусторонних документов и соглашений о сотрудничестве.

С приветствиями к участникам российско-белорусского научно-образовательного форума обратились государственный секретарь Союзного государства Д.Ф. Мезенцев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В. Мясникович, заместитель министра иностранных дел ​Российской Федерации М.Ю. Галузин, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации К.И. Могилевский, первый заместитель министра образования Республики Беларусь А.Г. Баханович, заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Д.А. Трефилов. Пожелания плодотворной работы представителям ректорского сообщества двух стран также направили председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации ФС РФ Л.С. Гумерова и председатель Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы ФС РФ С.В. Кабышев.

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Вот уже в пятый раз Форум собрал в этом зале более 70 ректоров и представителей российских и белорусских университетов. За эти годы Форум зарекомендовал себя престижной и эффективной площадкой взаимодействия не только ректоров, но и академического, и научного сообщества России и Беларуси. Сотни совместных проектов между российскими и белорусскими университетами, десятки заключенных двусторонних соглашений о сотрудничестве и новых межуниверситетских партнерств зародились именно «на полях» этих встреч. Успешно развивается и деятельность Ассоциации высших учебных заведений России и Беларуси, которая координирует нашу работу».

Говоря о многолетнем историческом взаимодействие между странами и непрерывном профессиональном общении академических сообществ России и Беларуси, Виктор Антонович особо отметил важность поддержки развития русского языка как уникального средства межнационального общения. «Безусловной ценностью для развития наших научных и образовательных контактов было и остается то, что в Республике Беларусь русский язык, наравне с белорусским, имеет статус государственного. Мы можем говорить на одном языке и в науке, и в жизни – это дорогого стоит!», – подчеркнул президент РСР.

Председатель Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования Беларуси, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники В.А. Богуш особо отметил открытый характер Ассоциации университетов России и Беларуси, не имеющий жесткой привязки к членству в ней. «По умолчанию все вузы Республики Беларусь, все вузы Российской Федерации, которые принимают участие в форумах, являются членами большой семьи нашей Ассоциации. При этом мы достаточно активно продвигаемся и в глубину, и в ширину нашего сотрудничества…Координационный план, “дорожная карта” сотрудничества вузов России и Беларуси – это не догма, это открытый документ, который постоянно пополняется нашими совместными проектами», – сказал руководитель университетского сообщества Беларуси.

Среди договоров, заключённых по итогам Форума, – соглашение «О сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Евразийской экономической комиссией», а также семь соглашений между российскими и белорусскими университетами, направленные на углубление научно-образовательного взаимодействия. Медалью Евразийской Ассоциации университетов был награжден председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В. Мясникович.

Ассоциация вузов России и Беларуси была создана 18 июля 2019 года в рамках VI Форума регионов России и Беларуси, который прошел в Санкт-Петербурге. В том же году, в октябре, в Московском университете состоялся Первый форум Ассоциации. В условиях пандемии коронавируса следующие два Форума в 2020 и 2021 годах прошли в формате онлайн, а Четвертый форум 30 июня 2022 года принимал в своих стенах Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Участниками форумов традиционно являются ректоры и представители ведущих университетов братских стран, их научных организаций и академического сообщества, министерств и профильных ведомств, заинтересованные в расширении и укреплении двустороннего сотрудничества в образовательной, научно-технической и гуманитарной сферах. Основные направления взаимодействия в рамках Ассоциации – проекты поддержки академической мобильности студентов и преподавателей, сетевого взаимодействия факультетов и кафедр, создание совместных учебников и образовательных программ, сотрудничество студенческих организаций и молодых ученых, а также разработка и реализация двусторонних научно-исследовательских программ и проектов трансфера фундаментальных знаний в прикладные технологии.

